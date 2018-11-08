В Ташкенте 7 ноября начался международный семинар по вопросам медико-социальной помощи престарелым, лицам с инвалидностью и другим уязвимым категориям граждан, их участия в общественно-политической жизни, а также труда и занятости лиц с инвалидностью.

Мероприятие проводится Министерством здравоохранения, Ассоциацией инвалидов Узбекистана и департаментом по экономическим вопросам ООН для последующей ратификации Узбекистаном Конвенции ООН о правах инвалидов. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 1 декабря 2017 года по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью.

В семинаре участвуют представители Общества инвалидов Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Германии, Украины, Азербайджана и Молдовы.

На сегодняшний день в Узбекистане функционирует 78 неправительственных некоммерческих организаций (ННО), целью которых является защита интересов и прав инвалидов.

По словам заместителя председателя ассоциации инвалидов Абдуллы Абдухалилова, эти организации разработали проект национального плана ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов. Он является первым проектом, созданным непосредственно ННО в процессе ратификации документа, и обсуждался в Кабинете Министров и в парламенте, получив замечания, принятые в работу.

ННО инвалидов также подписали меморандумы с политическими партиями Узбекистана, что позволяет им выдвигать кандидатов в законодательные и представительные органы власти.





На семинаре обсужден международный опыт Германии, России, Армении, Казахстана и Грузии в сфере труда и занятости инвалидов.

Заместитель председателя Берлинского союза инвалидов Андре Новак предложил уровнять возможности трудоустройства на предприятия лиц с инвалидностью и других людей, создать специальные мастерские, а также дать возможность лицам с инвалидностью быть предпринимателями и создавать собственные фирмы. Помимо того, он отметил, что в Германии для предприятий, на котором трудятся более 20 сотрудников, существует квота по приему лиц с инвалидностью: для государственных предприятий — 5%, частных — 3%. Для тех предприятий, которые отказываются трудоустраивать лица с инвалидностью, существуют штрафы, которые идут в помощь предпринимателям, создающим рабочие места для лиц с инвалидностью.

8−9 ноября участники семинара обсудят социальную защиту и обеспечение прав лиц с инвалидностью, услуги, предоставляемые им, а также развитие доступного туризма на опыте зарубежных стран.

Ранее «Газета.uz» писала о том, с какими проблемами сталкиваются представители ННО инвалидов Узбекистана в процессе законотворчества. В частности, по итогам публичного обсуждения проекта указа президента об кардинальном реформировании господдержки инвалидов предложения, составленные ННО, были учтены лишь частично или переработаны до утери первоначального смысла.

Председатель Ассоциации инвалидов Узбекистана Ойбек Исаков в комментариях нашему изданию неоднократно призывал правительство привлекать ННО инвалидов к работе над ратификацией конвенции и в целом теснее сотрудничать с институтами гражданского общества. В противном случае принимаемые нормативные акты могут не отражать проблемы лиц с инвалидностью.

Вопрос о ратификации Узбекистаном Конвенции ООН по правам инвалидов прорабатывается с 2009 года.