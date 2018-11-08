Трейлер триллера Scorpion, который анонсируется как фильм открытия международного кинофестиваля PROlogue, за два дня набрал более миллиона просмотров. Как объяснили в дирекции кинофестиваля, выложенный в сеть 5 ноября видеоролик набрал такое количество просмотров в совокупности всех площадок: официальных страниц фильма и кинофестиваля, а также пабликов в Instagram, Facebook и каналов в Telegram. Трейлером на своих страницах также поделились звезды отечественного шоу-бизнеса: Севара Назархан, Шахзода, Райхон, Алишер Узаков и другие.

Блогеры и обычные интернет-пользователи отмечают высокое качество изображения и звука, спецэффектов, живописные локации съемок, что в совокупности напоминает кино «голливудского масштаба». В комментариях большинство отмечает, что фильм такого уровня от отечественных кинематографистов видят впервые.





По словам создателей фильма, этому способствовало привлечение к масштабному проекту зарубежных профессионалов мира кино. Так, в создании сценария участвовал американский кинодраматург, автор ряда популярных проектов Боб Андервуд, а оператором картины является Макс Тцуи (Германия).

Звуковой дизайн осуществлен специалистами киноконцерна «Мосфильм». Цветокоррекцию картины проделала компания Color Kitchen, работавшая над фильмами «Легенда №17», «Движение вверх» и «Викинг». Звукорежиссером фильма выступил оскароносный специалист из Голливуда Гэри Буржуа, известный по фильмам «Превосходство Борна» и «Сбежавшая невеста». Режиссером фильма является Мухлиса Азизова, а продюсером — Ойбек Абдушукуров. Данный проект был создан при поддержке Союза молодежи Узбекистана и Центра развития кинематографии.

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