Рабочая группа Профессиональной футбольной лиги и отдел лицензирования намерены ввести порядок, при котором обязательно наличие тренерской лицензии Pro у главных тренеров для участия в Суперлиге Узбекистана с 2019 года, сообщила пресс-служба ПФЛ.

В настоящее время ведется разработка плана на сезон 2019 года. Новые требования для клубов Суперлиги и Про-лиги будут оглашены футбольному сообществу после их утверждения исполнительным комитетом Ассоциации футбола Узбекистана.

Отдел повышения квалификации тренеров при АФУ планирует начать курс на лицензию Pro в ноябре после получения подтверждения от Азиатской конфедерации футбола.

Отдел лицензирования может условно допустить к участию в сезоне 2019 года тренеров, уже начавших обучение по программе «Pro-диплом».

"Это значит, что тренеры, которые желают работать в клубах Суперлиги Узбекистана в 2019 и 2020 годах, должны будут начинать над этим работать уже сейчас", — говорится в сообщении.

До этого ПФЛ требовала лицензию Pro от иностранных специалистов, а от местных — лицензию категории «А».

В Суперлиге нет тренерской лицензии категории Pro у главных тренеров Рузикула Бердиева («Насаф»), Улугбека Бакоева («Бухара»), Хамида Актамова («Кызылкум»), Нумана Хасанова («Коканд-1912») и Бахрома Хайдарова («Нефтчи»).

Кроме того, отсутствуют необходимая квалификация у тренеров клубов Про-лиги «Андижана», «Сурхана», «Истиклола» и «Динамо», которые имеют шансы попасть в Суперлигу.