В США 6 ноября прошли промежуточные выборы в конгресс: в палате представителей оказалось больше демократов (219 человек), а в сенате — республиканцев (51 человек), сообщила русская служба BBC.

В связи с тем, что демократы получили большинство в палате представителей, у них будет возможность блокировать законодательные инициативы президента Дональда Трампа. Они смогут инициировать расследования в отношении президента, требовать от него отчета о недоплаченных налогах и начать процесс импичмента.

Промежуточные выборы ознаменовались рекордным для США количеством кандидатов-женщин, многим из них удалось одержать победу. Впервые в палату представителей попали женщины-мусульманки — Рашида Тлаиб в штате Мичиган и Ильхан Омар в Миннесоте. В штате Нью-Йорк победила 29-летняя Александрия Окасио-Кортес, которая станет самым юным конгрессменом-женщиной в истории, и впервые в конгресс прошли две женщины из индейских племен.

Выборы в конгресс США отметились высокой явкой, что нетипично — обычно люди намного активнее голосуют за президента. Голосование во вторник было настолько активным, что многие участки продлевали время работы. Не помешало ни то, что выборы проходили в рабочий день, ни ливни, обрушившиеся на некоторые штаты, пишет BBC.