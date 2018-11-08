Размеры оплаты труда медицинских и фармацевтических работников государственных медицинских учреждений будут увеличены в два этапа: с 1 декабря — в 1,2 раза и с 1 апреля 2019 года — в 1,15 раза. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана «О мерах по усилению материального стимулирования работников государственных медицинских учреждений и органов управления здравоохранением» от 7 ноября.

Кроме того, «на основе изучения международного опыта» до 1 июля следующего года должны быть разработаны предложения «по коренному пересмотру системы оплаты труда медицинских и фармацевтических работников». В частности, базовые должностные оклады будут привязаны к должности и квалификации работников, степени сложности и ответственности оказываемой медицинской помощи, а также специализации лечебно-профилактических учреждений.

Намечено внедрение современных методов оценки деятельности и производительности труда медработников, в том числе путем поэтапного введения электронной статистики пролеченных больных и проведения онлайн-опросов пациентов.

Запланирован кардинальный пересмотр действующего порядка материального стимулирования медицинских и фармацевтических работников, обеспечивающий его выплату в зависимости от качества выполняемой работы, достигаемых результатов и общественной оценки оказанных медуслуг.

Дополнительно руководители медучреждений получат право устанавливать особо отличившимся врачам ежемесячные персональные надбавки в размере до 100% от тарифной ставки за счет средств Фонда материального стимулирования и развития медицинских организаций.

Постановлением одобрено создание при Министерстве здравоохранения еще одного фонда — Фонда развития и материального стимулирования работников органов управления здравоохранением. Его средства будут использоваться для финансирования мер по материальному стимулированию и социальной защите работников органов управления здравоохранением, расходов по улучшению обеспеченности жильем, расходов, связанных с обучением, повышением квалификации и стажировкой работников, привлечения иностранных экспертов и консалтинговых организаций и другие мероприятия.