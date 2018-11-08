Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании благоприятных условий для трудовой деятельности на территории Узбекистана квалифицированных специалистов иностранных государств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Документом с 1 декабря отменяется требование о необходимости получения (продления) разрешений на привлечение в Узбекистан иностранной рабочей силы в части высококвалифицированных и квалифицированных иностранных специалистов, с сохранением для них единой процедуры по получению (выдаче) подтверждений на право трудовой деятельности на территории страны.

Срок действия выданных подтверждений для высококвалифицированных и квалифицированных иностранных специалистов составляет по желанию заявителя до трех лет со дня их выдачи, с возможностью неограниченного количества продлений, но не более чем на три года в каждом случае. За оформление и выдачу, а также продление подтверждений установлена плата в размере 1 минимальной заработной платы, для квалифицированных иностранных специалистов — 2 МРЗП.

В постановлении со ссылкой на исследования отмечается, что снятие барьеров в привлечении квалифицированных зарубежных менеджеров приводит к намного большему увеличению валового внутреннего продукта, чем его увеличение от притока иностранных инвестиций.

Высококвалифицированными специалистами признаются иностранные граждане, окончившие вузы, входящие в топ-1000 в международно признанных рейтингах, имеющие опыт работы не менее пяти лет по заявленной специальности (или специальности по диплому), а также условия привлечения к трудовой деятельности в Узбекистане которых предполагают получение ими зарплаты (вознаграждения) в размере не менее суммы, эквивалентной 60 тысячам долларов США в год.

Квалифицированными специалистами признаются иностранные граждане, имеющие высшее образование, опыт работы не менее пяти лет по заявленной специальности (специальности по диплому),условия привлечения к трудовой деятельности в Узбекистане которых предполагают получение зарплаты (вознаграждения) в размере не менее 30 тысяч долларов в год.

Высококвалифицированные и квалифицированные специалисты имеют право работать по совместительству на территории Узбекистана без получения подтверждения для работы по совместительству.

Многократная рабочая виза высококвалифицированным и квалифицированным специалистам выдается на срок действия трудового или гражданско-правового договора, но не свыше трех лет (продление рабочих виз осуществляется без необходимости выезда из Узбекистана). На срок действия трудового или гражданско-правового договора высококвалифицированным специалистам и членам их семей по желанию оформляется вид на жительство.

После досрочного расторжения договора с работодателем высококвалифицированные и квалифицированные специалисты вправе искать нового работодателя в течение 30 рабочих дней, в период которых действие ранее выданных им подтверждений, виз и видов на жительство сохраняется.

В соответствии с постановлением, с 1 декабря иностранные граждане, инвестировавшие в Узбекистан в размере не менее 8500-кратного минимального размера заработной платы (на момент внесения инвестиций)в виде приобретения акций и долей хозяйственных обществ, а также создания иностранного предприятия, имеют право осуществлять трудовую деятельность на любой должности в данной организации без прохождения каких-либо разрешительных процедур.

С 1 января 2019 года с высококвалифицированных специалистов взимается налог на доходы физических лиц в размере 50% от его установленной ставки. В случае досрочного расторжения трудового или гражданско-правового договора по основаниям, связанным с виновными действиями работника, сумма налога, не уплаченная в связи с предоставлением налоговой льготы, взыскивается с него в государственный бюджет.

Нострификация (установление эквивалентности) документов об образовании выпускников, получивших образование в зарубежных вузах, входящих в топ-1000, осуществляется напрямую (без специальных испытаний).

В трехмесячный срок планируется разработать проект закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан», предусматривающий определение понятия и правового статуса иностранных граждан, высококвалифицированных и квалифицированных специалистов, прозрачный порядок прохождения административных и гражданско-правовых процедур, а также взаимодействия с государственными органами и другими организациями в сфере трудовых отношений, широкий доступ к государственным услугам, а также создание эффективного механизма защиты прав и законных интересов иностранных граждан на территории Узбекистана.

В начале следующего года должен быть запущен специальный информационный портал на нескольких языках (английский, немецкий, арабский, китайский, русский и другие), предусматривающий детальную информацию о процедурах въезда и выезда из Узбекистана, порядке получения визы, вида на жительство, постановки на учет, прописки, налогообложении и особенностях трудовых отношений, льготах и преференциях для иностранных граждан, а также содержащий рекомендации по поиску работы и жилья.

Задачи по содействию иностранным специалистам в реализации их права на трудовую деятельность на территории Узбекистана, ведение базы данных квалифицированных иностранных специалистов, анализу и мониторингу их трудовой деятельности и существующих проблем возложены на Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений.