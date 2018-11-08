АКБ Asia Alliance Bank подписал первое в Узбекистане индивидуальное кредитное соглашение с банковским консорциумом Германии AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft для финансирования технологического оборудования под покрытие не только национального экспортного агентства (ЭКА) Euler Hermes, а также других европейских ЭКА.





В августе между банками было подписано базовое заемное соглашение для развития торгово-экономических связей Узбекистана со странами Европы. В рамках данного документа AKA Bank предоставил Asia Alliance Bank кредитную линию для финансирования инвестиционных программ, в том числе проектов малого бизнеса, предусматривающих импорт товаров и услуг из стран Европейского союза. Максимальная сумма финансирования составляет до 85% от стоимости контракта и 100% премии экспортно-кредитных агентств. Срок кредитования — до 5 лет.





Финансирование при участии германского AKA Bank позволит клиентам банка произвести модернизацию основных производственных фондов, а также предоставит им доступ к получению высокотехнологичного оборудования. Это поможет повысить качество готовой продукции, расширить ее ассортимент, снизить себестоимость и найти новые рынки сбыта.

Это не первая сделка Asia Alliance Bank под гарантии экспортно-кредитного агентства. В течение двух последних лет банком были успешно реализованы кредитные линии таких крупных германских банков, как Commerzbank и LBBW с покрытием ЭКА Euler Hermes.





АКА Банк (AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH) создан в 1952 году и является крупнейшим консорциумом 17 немецких банков, обеспечивающим на синдицированной основе

финансирование сделок с экспортерами из Европейского Союза и производителями машин и оборудования при поддержке национального экспортных агентств этих европейских стран.

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