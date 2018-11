Благодаря реформам, осуществляемым президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, динамично развиваются все сферы экономики, в частности страхование. Современные и отвечающие международным стандартам страховые услуги содействуют стабильному развитию деятельности субъектов предпринимательства, а также защите имущества и здоровья населения.

По сообщению информационной службы компании, в процессе развития страхового рынка Узбекистана за девять месяцев деятельность «Узбекинвест» достигла значительного роста показателей по различным направлениям.

В результате повышения качества предоставляемых услуг и расширения географии деятельности в регионах, развития агентской сети, разработки и продвижения новых страховых продуктов и ведения активной страховой деятельности в сегменте физических и юридических лиц, был обеспечен сбор страховых премий в размере 137 млрд сумов. Это в 2,5 раза превышает показатели 2017 года. Объем премий по добровольным видам страхования составил 114,2 млрд сумов, с ростом в 2,7 раза за девять месяцев. Размер принятых обязательств по заключенным договорам страхования составил 73 трлн сумов, что эквивалентно 9 млрд долларов США.

Оперативное рассмотрение обращений клиентов, своевременное покрытие ущерба имущества и здоровью является одним из важных направлений деятельности компании «Узбекинвест». За девять месяцев было рассмотрено около 7,4 тысячи страховых претензий, по которым было выплачено более 26,5 млрд сумов.

В текущем году были осуществлены мероприятия, направленные на кардинальное улучшение работы с физическими лицами и активного привлечения городского и сельского населения в систему добровольного и обязательного страхования. В результате был обеспечен сбор страховых премий в размере 19 млрд сумов, что обеспечило рост в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем был реализован ряд мероприятий по кардинальному развитию страховой деятельности в регионах, особенно в отдаленной сельской местности.

В результате принятых мер, по итогам 9 месяцев было открыто 12 новых региональных страховых отделений. Областными филиалами обеспечен сбор страховых премий в размере 52 млрд сумов, что в 1,5 раза больше показателя аналогичного периода 2017 года. Сбор страховых премий по отделениям районного звена составил 25 млрд сумов, с ростом в 1,7 раза.

За счет активной маркетинговой стратегии увеличивается клиентская база, а количество договоров с физическими лицами составило 250 276 единиц (рост 212%).

Компания «Узбекинвест» уже много лет является полноправным членом Бернского союза — международного союза страховщиков кредитов и инвестиций. Эта организация является ассоциацией агентств по страхованию экспортных кредитов и инвестиций в мире. Союз объединяет 83 организации из более 70 стран со всех континентов.

В результате осуществления активной международной страховой деятельности, объем принятых обязательств по проектам, реализуемым в Узбекистане иностранными инвесторами и подрядчиками из США, Японии Кореи, ФРГ, России, Швейцарии и других стран, в рамках государственных программ развития республики составил 21,7 млрд долларов США со сроком действия до 2024 года.

Вместе с этим, компания «Узбекинвест» активно сотрудничает с ведущими транснациональными страховыми компаниями: Navigators Insurance Company (США), Lancashire Insurance Company Limited (Великобритания), Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Ltd. (Япония), Allianz SE и HDI Global Network AG (Германия), AXA (Франция), People Insurance Company of China (Китай), Korean Reinsurance Company (Корея), СПАО «Ингосстрах», СК «Согаз» (Россия), Zurich Insurance Group (Швейцария). Многие из них входят в первую десятку страховых компаний мира.

В 2015 году международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Services Ltd. (Великобритания) повысило рейтинг финансовой устойчивости компании «Узбекинвест» с B1 до B3 с прогнозом «Стабильный». Таким образом, «Узбекинвест» стал обладателем наиболее высокого международного рейтинга на финансовом рынке республики.

По итогам деятельности за 2017 год, информационно-рейтинговое агентство Saipro присвоило компании наивысший рейтинг финансовой надежности uzA++ «Превосходная финансовая надежность».

В условиях усиливающейся конкуренции на страховом рынке, а также на фоне повышения требований клиентов к качеству предоставляемых услуг, компания «Узбекинвест» намерена продолжать эффективную деятельность на основе инновационных подходов ведения бизнеса и предоставлять надежную комплексную страховую защиту своим клиентам.

