Кабинет Министров Узбекистана постановлением от 7 ноября возложил временное исполнение обязанностей председателя Государственного комитета по развитию туризма на Абдулазиза Уролбоевича Аккулова. Об этом «Газете.uz» сообщили источники в правительстве.

Абдулазиз Аккулов в мае был назначен заместителем председателя Госкомтуризма, до этого — с января 2017 года работал начальником Управления по координации и развитию индустрии туризма комитета. В Госкомтуризма работает с 2006 года.

Выпускник Ташкентского государственного университета экономики (2005, магистратура — 2007). Специальность — управление международным туризмом.

С мая по октябрь председателем Госкомтуризма работал Бахтиёр Умаров. Он был освобожден с этого поста 25 октября.