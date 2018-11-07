Программа «Крепкая семья», реализуемая в Ташкенте Министерством народного образования и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), охватит пилотные школы во всех регионах Узбекистана.

Она включает профилактику поведенческих проблем у подростков в возрасте 10−14 лет, в том числе употребления психоактивных веществ. В совместных внеклассных занятиях участвуют ученики и их родители. Последние получают знания о психологии подростков и учатся проявлять родительскую любовь, прислушиваясь к потребностям детей и устанавливая ограничения. Школьники же учатся противостоять негативному влиянию сверстников, управлять стрессом, выбирать друзей, ставить и достигать цели.

Опыт, накопленный программой «Крепкая семья» в 19 школах Ташкента за последние два года, будет расширен на 14 пилотных школ в республике.

5−7 ноября в Ташкенте 70 педагогов и психологов из этих школ проходят обучение на семинаре по педагогическим технологиям работы с подростками.

«Помните ли вы, кто познакомил вас с сигаретами в подростковом возрасте? — обратилась к слушателям семинара региональный представитель УНП ООН Ашита Миталл. — Вряд ли это были родители или учителя: чаще всего подростки приобретают эту вредную привычку от своих сверстников. Эта программа должна помочь обучать детей противостоять негативному давлению».





Ожидается, что обученные специалисты выступят в роли «послов» программы в своих школах и регионах, вдохновляя учителей, учеников и их родителей к взаимному уважению, достижению жизненных целей, соблюдению подростками норм поведения и предупреждению преступности, жестокого обращения и насилия. Это отражает концепцию проекта «Счастливая школа», инициированного в этому году МНО в 14 школах.

Как отмечают в УНП ООН, получив знания и навыки, педагоги вернутся в свои школы для проведения семинедельных тренингов на основе программы «Крепкая семья» для уязвимых семей и подростков с проблемным поведением.

Предполагается, что работа педагогов и психологов будет способствовать укреплению согласия и психологического благополучия в семьях, оказывая положительное влияние на участие детей в школьном образовательном процессе.

Планируется интенсификация обмена информацией и опытом между психологами всех школ. Еженедельно по пятницам в Telegram-канале @maktabpsixolog будут доступны методические материалы. А по субботам в рамках «Дней саморазвития» педагоги пилотных школ будут делиться с коллегами опытом.





Программа «Крепкая семья» внедряется в стране с февраля 2016 года в рамках глобального проекта УНП ООН «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами, ВИЧ/СПИДа и преступности среди молодежи посредством обучения семейным навыкам в семье».