С 22 ноября вводятся новые тарифы на холодную воду в Ташкенте, утвержденные главным управлением финансов аппарата хокима столицы. Об этом сообщается на сайте предприятия «Сувсоз».

Цена водоснабжения повысится с 245 сумов до 280 сумов за кубометр. Услуги канализации подорожают с 210 сумов до 235 сумов за кубометр. Тариф не учитывает налог на добавленную стоимость.

Напомним, решением хокима Ташкента от 12 января для потребителей Ташкента введена специальная надбавка к тарифам на услуги питьевого водоснабжения в размере 100 сумов за кубометр.

Ранее в этом году повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение имело место в феврале и мае.