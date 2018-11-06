Unique Present Media Holding — компания-новатор в ивент-индустрии, в стенах которой разрабатываются концепции крупнейших мероприятий Узбекистана. Имея богатую техническую базу и интеллектуальные ресурсы, компания создает целостный продукт — от идеи события до отчетного видеоролика. Направления холдинга: ивент, видео- и звукозаписывающая студии, дизайн, PR, SMM, креативный маркетинг.
В состав компании входят такие проекты, как:
- vPodarok.uz — необычные подарки-впечатления;
- Be The Change Group — организаторы тренингов, семинаров, мастер-классов с отечественными и зарубежными спикерами;
- Event-school — школа для ивент-менеджеров;
- Ruslan Rakhmatov Photography School — школа фотографии;
- Discover Rally Tour — настоящее автомобильное ралли;
- «Битва корпораций» — сервис по проведению спортивных соревнований между компаниями всего Узбекистана.
В октябре холдингу исполнилось 7 лет. Свой день рождения компания по традиции решила отметить в формате Дня открытых дверей в своем обновленном офисе: специально к этой дате достроили третий этаж формата open space.
9 и 10 ноября с 9:00 до 20:00 один из наиболее креативных офисов Ташкента приглашает в гости представителей деловых кругов и корпоративного сегмента.
Посетить мероприятие стоит по нескольким причинам:
- познакомиться с командой холдинга и посмотреть на его работу изнутри;
- не просто побывать в закулисье ивент-индустрии, но и покреативить с менеджерами компании;
- получить бесплатную консультацию в вопросах организации мероприятий, что актуально в преддверии новогодних мероприятий;
- заглянуть в звукозаписывающую студию, где создаются популярные хиты;
- гостей ждет отличный нетворкинг, так как клиенты, партнеры и друзья холдинга — крупнейшие компании Узбекистана, а также успешные и известные личности.
Немного фактов о компании:
Телефон: (+998) 78−150−84−84.
Сайт: upc.uz
Facebook: fb.com/UniquePresent
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