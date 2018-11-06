Unique Present Media Holding — компания-новатор в ивент-индустрии, в стенах которой разрабатываются концепции крупнейших мероприятий Узбекистана. Имея богатую техническую базу и интеллектуальные ресурсы, компания создает целостный продукт — от идеи события до отчетного видеоролика. Направления холдинга: ивент, видео- и звукозаписывающая студии, дизайн, PR, SMM, креативный маркетинг.

В состав компании входят такие проекты, как:

В октябре холдингу исполнилось 7 лет. Свой день рождения компания по традиции решила отметить в формате Дня открытых дверей в своем обновленном офисе: специально к этой дате достроили третий этаж формата open space.

9 и 10 ноября с 9:00 до 20:00 один из наиболее креативных офисов Ташкента приглашает в гости представителей деловых кругов и корпоративного сегмента.





Посетить мероприятие стоит по нескольким причинам:

познакомиться с командой холдинга и посмотреть на его работу изнутри;

не просто побывать в закулисье ивент-индустрии, но и покреативить с менеджерами компании;

получить бесплатную консультацию в вопросах организации мероприятий, что актуально в преддверии новогодних мероприятий;

заглянуть в звукозаписывающую студию, где создаются популярные хиты;

гостей ждет отличный нетворкинг, так как клиенты, партнеры и друзья холдинга — крупнейшие компании Узбекистана, а также успешные и известные личности.

Немного фактов о компании:

Телефон: (+998) 78−150−84−84.

Сайт: upc.uz

Facebook: fb.com/UniquePresent

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