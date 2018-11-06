7−12 ноября в Узбекистане состоится туристический фестиваль «Накшбандия» при содействии посольства страны в Малайзии, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. Организатором мероприятия выступает малазийский Всемирный центр суфиев World Sufi Center.

Цель фестиваля — подтверждение признания заслуг узбекских мыслителей в развитии ислама и мировой цивилизации, а также посещение святых мест, совершение религиозных обрядов и знакомство с объектами зиёрат-туризма в Узбекистане.

Всемирный центр суфиев совместно с узбекской стороной разработал туристические пакеты, которые реализуются на туристическом рынке Малайзии и других стран.

В мероприятии ожидается участие более 150 последователей суфийского тариката накшбандия, в том числе более 10 улемов, со всего мира, в частности, из Малайзии, Индонезии, Турции, Великобритании, Новой Зеландии, Китая, Индии, Австралии, США, ЮАР и других стран.