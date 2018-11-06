Президент Шавкат Мирзиёев 5 ноября подписал постановление о создании при Торгово-промышленной палате Узбекистана Ташкентского международного арбитражного центра (TIAC).

Задачей центра со статусом негосударственной некоммерческой организации определена организация посредством международного арбитража разрешения споров, вытекающих из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающих между коммерческими организациями, которые находятся в разных государствах, в том числе иностранными инвесторами, включая споры, связанные с инвестициями, интеллектуальной собственностью и блокчейн-технологиями.

Центр также будет оказывать услуги по консультированию отечественных и иностранных хозсубъектов, в том числе иностранных инвесторов, в сфере предотвращения возникновения споров, связанных с инвестициями, в том числе одной из сторон которых является государство.

В качестве арбитров в TIAC, наряду со специалистами из числа граждан Узбекистана, могут привлекаться квалифицированные арбитры, являющиеся гражданами иностранных государств.

По соглашению сторон при разрешении споров арбитрами центра может применяться иное право, в том числе иностранного государства.

Решения арбитров центра будут подлежать исполнению на территории Узбекистана в порядке, предусмотренном законодательством для исполнения решений третейских судов, а также международными договорами Узбекистана.

Центру предоставлено право осуществлять урегулирование споров посредством проведения процедуры медиации и других альтернативных способов в рамках законодательства.

При TIAC образуется наблюдательный совет из числа ведущих международных и отечественных специалистов в области арбитража, а также арбитров признанных арбитражных центров мира с целью содействия во внедрении международных стандартов в деятельность центра.

Торгово-промышленной палате поручено в месячный срок завершить разработку, с привлечением международных экспертов, проекта закона «О международном коммерческом арбитраже».