Министерство народного образования Узбекистана разработало проект закона «О статусе учителя». Отзывы и предложения к нему в рамках общественного обсуждения принимаются до 15 ноября.

Проект направлен на «создание условий, обеспечивающих улучшение качества правового положения учителей образовательных учреждений, реализацию гарантий их социальной защиты».

Статусом учителя наделяются граждане Узбекистана или любой другой страны, «имеющие необходимое педагогическое образование или диплом государственного образца… работающие в общеобразовательных учреждениях, выполняющие учебную, научную, методическую, воспитательную, организационную и руководящую деятельность».

В случае одобрения этот закон предоставит педагогам свободу выбора организационных методов и форм педагогической деятельности. Однако эта свобода, согласно акту, ограничится государственными образовательными стандартами, утверждаемыми Кабинетом Министров республики.

Проектом документа предусмотрено также наделение учителей правом на «индивидуальную педагогическую деятельность в порядке, установленном законодательством» и досрочную аттестацию с целью повышения категории.

Не допускается, согласно документу, привлечение представителей образовательной сферы к принудительному труду.

Проект закона отдельно оговаривает, что родители не имеют права на необоснованное вмешательство в вопросы, которые входят в круг профессиональных обязанностей учителя.

Педагогам, работающим в отдаленных и труднодоступных районах, а также имеющим ученую степень кандидата или доктора наук, планируется обеспечить льготы и надбавки к заработной плате. Запрещается производить удержания из заработной платы, в том числе на подписку на периодические издания, а также другие вычеты, не предусмотренные законодательством.

Учителям образовательных учреждений, не обеспеченным жилой площадью или нуждающимся в улучшении жилищных условий, как ожидается, будут предоставлять долгосрочные льготные ипотечные кредиты для приобретения доступного жилья.

Органы государственной власти на местах, как отмечается в проекте закона, за счет средств местного бюджета могут выделять учителям льготы при оплате коммунальных услуг и беспроцентные ссуды на индивидуальное жилищное строительство.