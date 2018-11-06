Государственный комитет по развитию туризма сообщил о разработке стандарта информационных знаков системы навигации в сфере туризма.

Дорожные указатели, предназначенные для установки на туристических маршрутах, будут иметь коричневый фон, как это принято во многих странах. На них на государственном и английском языках будут обозначаться объекты инфраструктуры и географические объекты (город, улица, музей, мечеть, стадион, вокзал, аэропорт и т. д. ) с пиктограммой.

Разработчики изучили опыт стран с развитым туристическим рынком и международные стандарты, а также учли требования действующего в Узбекистане стандарта размещения знаков и информации в городской и сельской среде и на автомагистралях.

В своем сообщении Госкомтуризма признает недостаточную интеграцию объектов культурно-исторического наследия страны в туристическую отрасль и нехватку навигационных элементов на многих объектах.