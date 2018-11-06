Министерство народного образования Узбекистана опровергло неверную информацию, распространенную СМИ, об обеспечении до конца года всех школ страны автобусами для перевозки учащихся.

В заявлении пресс-службы МНО уточняется, что на совещании, проведенном президентом Шавкатом Мирзиёевым 2 ноября, говорилось о преобразовании до 1 января филиалов школ в регионах в полноценные школы и изучении вопроса предоставления автобусов для транспортировки учеников в местах, где создание полноценных школ нецелесообразно.

«В системе Министерства народного образования функционирует более 9600 школ, и нет возможности обеспечить все школы автобусами в течение двух месяцев… Эта инициатива в первую очередь затронет школы в отдаленных районах», — отметили в министерстве.

Добавим, что ранее сообщалось о проработке проекта запуска школьных автобусов, однако о сроках пока говорить рано.