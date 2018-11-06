Новым прокурором Навоийской области назначен Шохрух Азаматович Аминов, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана. Предыдущий прокурор области Хидир Каримов 3 ноября был назначен прокурором Каракалпакстана.

Шохрух Аминов (1981 г. р.) — выпускник Самаркандского государственного университета (2002, юрист). Работу в органах прокуратуры начал в 2004 году в прокуратуре Самарканда, занимал разные должности в органах прокуратуры Самаркандской области.

С 2014 года работал прокурором, старшим прокурором управления, заместителем начальника управления, начальником управления Генеральной прокуратуры, заместителем прокурора Ташкентской области.

До нынешнего назначения занимал должность заместителя директора Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре.