На карте мира есть остров, жители которого, как и все люди планеты, хотят жить лучше. Но живут они плохо, намного хуже, чем средний человек в мире. Если последний зарабатывает десять тысяч долларов в год, то житель этого острова в среднем получает меньше полутора тысяч.

Более того, на этом острове все стоит очень дорого, так что на полторы тысячи мало что можно купить, разве что местные кокосы. Да и кокосы постоянно растут в цене, и вкус уже совсем не тот.

У жителей острова много проблем: низкое качество образования, недоступная медицина, плохие дороги, коррупция, отсталые технологии. Конечно, есть еще и социальные проблемы: дискриминация, сильное неравенство возможностей, сексизм, абсолютное неприятие чужих мнений и взглядов.

Островитяне задумались о путях решения своих проблем и решили обратиться к современным экономистам. Ученые изучили вопрос и, увы, пришли к неутешительному выводу. Жителям острова Невезения догнать среднюю по уровню доходов страну без телепортации невозможно. По мнению экономистов, главная проблема острова в том, что он находится слишком далеко от мировых технологических центров: до Нью-Йорка лететь 112 часов, до Сиднея — 174 часа (остров выдуманный, конечно).

Экономисты сделали вывод, что несмотря на то, что новые технологии вроде самолетов и больших кораблей позволяют связывать остров с континентами лучше, чем прежде, транспортные расходы до сих пор запретительно высоки.

Любой товар, произведенный на острове, становится дорогим из-за транспортных издержек. Но это всего лишь полбеды. Экономисты указали на то, что современные цепочки поставок очень специализированы: товары создаются в рамках длинных цепочек, охватывающих много стран. И, так как остров находится слишком далеко, вписываться в эти цепочки очень дорого.

Чтобы вписаться в цепочки производств и поставок, нужно, чтобы товары (и люди) беспрепятственно и постоянно могли пересекать границы.

Ведь в современном мире даже карандаши делают из материалов, произведенных в разных уголках планеты. А для товаров с высокой добавочной стоимостью, например, айфонов, вообще используют материалы из 30 стран и нескольких сотен поставщиков. Практически любой товар является промежуточным для другого, а так как на острове транспортные расходы высоки для всех товаров одинаково, то производство любого продукта становится невыгодным.

Вроде не бездельники и могли бы жить

Конечно, не будь этих географических барьеров, островитяне могли бы производить и выгодно продавать много вещей. Но им остается довольствоваться производством товаров с минимальным привлечением иностранных технологий и сырья, и посему, что бы они ни делали, все имеет низкую конкурентоспособность на мировом рынке. Вот и вся история бедности острова: что они ни делают, не идут дела.

Жизнь на острове тяжела не только потому, что островитяне не могут ничего продать за границу. Привозить товары тоже ведь дорого, поэтому большинство потребительских товаров производят тут же. Конечно, местные товары не такого высокого качества (нет современных технологий и ноу-хау) и выше в цене, чем аналогичные товары на континентах (из-за транспортных расходов). Поэтому качество жизни на острове очень низкое; товары дорогие и некачественные, а жители мало зарабатывают.

Наши реалии

Печально слышать про остров, жители которого не могут увеличить качество своей жизни из-за географического расположения. Им очень не повезло. Но давайте поговорим про нашу страну. На прошлой неделе вышел ежегодный рейтинг стран по показателям благоприятности ведения бизнеса Doing Business. «Газета.uz» писала о том, что Узбекистан потерял две позиции по сравнению с прошлым годом, заняв 76-е место.

Самое примечательное, что в рейтинге по показателям международной торговли мы занимаем 165-е место. Для сравнения: у нас показатели чуть лучше, чем в Сьерра-Леоне, и чуть хуже, чем в Сомали. Да, вести торговлю у нас чуть тяжелее, чем в Сомали, где с 1991 года не прекращается вооруженный конфликт.

Источник: Всемирный банк. ПР — показатель рейтинга.

Стоит отметить, что этот рейтинг оценивает только официальные нормативно-правовые условия международной торговли. Рейтинг не включает в себя трудности, связанные с коррупцией, серым рынком и другими неформальными барьерами. То есть в рейтинг включены только временные и финансовые затраты для логистики экспорта и импорта товаров в данной стране, официально прописанные в нормативных документах.

Возникает естественный вопрос: как вообще может быть, что у нас вести торговлю из-за бюрократии тяжелее, чем в Сомали?

Вот таблица, показывающая, сколько времени требует та или иная процедура.

Источник: Всемирный банк.

Данные этой таблицы показывают, почему мы заслужили свое место в рейтинге. Например, если временные затраты на соблюдение требований пограничного и таможенного контроля на экспорт в Узбекистане составляют 112 часов, то в Кыргызстане — 5, а в Польше — 0. Аналогичная ситуация с ценой оформления документов или временными затратами на импорт.

«А мы специально так делаем»

Вы можете возразить: «У нас может быть очень плохой рейтинг, но в реальности мы защищаем нашу экономику, так и задумано — сделать максимально сложными барьеры для торговли с нашей страной» (что бы это ни значило, ей-богу).

Если вы считаете это правильным, то такого же эффекта можно добиться, если, например, полностью обрубить транспортные коммуникации между страной и внешним миром. В принципе, мало что изменится: нынешние барьеры достигают такого же эффекта, разве что без коммуникаций с внешним миром не нужно содержать так много таможенников.

Человек, поддерживающий административные барьеры для торговли, добивается того же самого, что и человек, поддерживающий физические барьеры для торговли, например, устранение дорог.

Чтобы страна превратилась в остров Невезения и была недосягаемой и неразвитой, вовсе необязательно, чтобы она находилась посреди океана, достаточно сделать нехитрые вещи.

Во-первых, сделать бюрократию для торговли максимально сложной, чтобы процедуры были долгими и дорогими (см. вторую таблицу выше).

Во-вторых, установить высокие таможенные тарифы, неважно, на экспорт или на импорт. Налог (тариф) на импорт и налог на экспорт симметричны, если взимать налог на экспорт, уменьшится импорт; а если взимать импортные пошлины, то уменьшится экспорт.

В-третьих, сделать так, что основные транспортные средства в стране монополизированы, и услуги их стоят дорого. При монополии цена на перевозку будет высокой, уровень этой монопольной ренты определяется тем, насколько могущественна монополия.

Страдают от этого, конечно, жители страны. На мифическом острове Невезения нет монополии на железную дорогу или авиалинии, а транспорт там дорогой из-за географии. Это не так обидно, как если в стране транспорт дорогой из-за монополизации. Но с точки зрения экономического развития не имеет значения, почему именно транспорт обходится дорого: из-за географии или неэффективности монополий. Ясно одно: чем дороже транспорт, тем менее конкурентоспособна продукция страны. Соответственно, тем меньше возможностей улучшить качество жизни людей.

Вверх, к новым позициям

Если мы хотим, чтобы у нас качество жизни людей достигло среднемировых масштабов, чтобы росла экономика, росла ее конкурентоспособность, мы не можем позволить себе изолироваться от мира. К нам дорого лететь, долго и дорого проходить таможню и катастрофически трудно вести торговлю.

Без выхода на мировой рынок капитала и труда невозможно перенимать технологии и конкурировать, а следовательно, повышать качество жизни людей — жизнь на выдуманном острове Невезения убога именно поэтому.

Нам надо догонять мир по уровню экономического развития. Для этого нам всего лишь нужно перестать рыть ров вокруг себя. Мы и так почти единственная страна в мире, даже соседи которой не имеют выхода к Мировому океану; у нас и так высокие транспортные расходы и нет причин создавать новые преграды.

Создавать препятствия для торговли — все равно что разрушать единственный мост с континентом: это плохо для всех, особенно для «островитян».

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