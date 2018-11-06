В Коканде каждые два года будет проводиться Международный фестиваль народно-прикладного искусства, следует из постановления президента Узбекистана от 1 ноября. Первый фестиваль и конференция «Перспективы развития ремесленничества и народно-прикладного искусства» состоятся 10−15 сентября 2019 года.

Организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля возглавил премьер-министр Абдулла Арипов.

В рамках фестиваля будут организованы экспозиции, посвященные разным направлениям народно-прикладного искусства, с демонстрацией старинных ремесленных станков и процесса изготовления изделий, выставки-продажи изделий ремесленников, произведений изобразительного и прикладного искусства, а также тематических художественных и документальных фильмов, книг, альбомов и фотографий.

Кроме того, запланированы показ коллекций национальных костюмов, выступления сатириков-юмористов и театрализованные представления канатоходцев с участием профессиональных и фольклорных творческих коллективов.

Целями проведения фестиваля определены укрепление дружбы и сотрудничества, культурно-гуманитарных связей между народами, возрождение и сохранение традиций мастеров и школ ремесленничества.