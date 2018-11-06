Традиционно на Востоке поход на базар или рынок является одним из любимейших занятий. Мы, как и наши предки, любим ходить по тесным проходам, торговаться и делать покупки. Но век инновационных технологий делает свое дело, и привычные базары и рынки уступают свое место супермаркетам и интернет-магазинам. Ведь покупать вещи в интернете гораздо удобнее. Это экономия денежных средств, времени, нервов и вдобавок доставка покупок осуществляется до дверей дома или офиса — выгода со всех сторон.





Шопинг — это стресс для большинства потребителей. Интернет-магазин eSavdo.uz поставил перед собой цель — сделать этот процесс максимально комфортным, быстрым и доступным для каждого покупателя.

eSavdo — онлайн-магазин в смартфоне

eSavdo.uz — это сервис для онлайн-покупки различных товаров (бытовая техника, электроника и многое другое) при помощи смартфона. Больше не нужно выделять целый выходной, чтобы купить, например, новый телевизор или холодильник, бесконечно ходить по магазинам в разных концах города, а также платить за доставку.

Достаточно установить мобильное приложение eSavdo для iOS или Android, и покупки можно совершать прямо со смартфона в любое удобное время.





eSavdo.uz предлагает более 6000 наименований различных товаров: от смартфонов, планшетов и наушников, до электрочайников, кондиционеров и стиральных машин, а также многое другое. Компания работает напрямую с крупнейшими сертифицированными поставщиками в Узбекистане, в связи с чем многие товары можно купить без наценок и заметно сэкономить. Никакого подвоха — онлайн-сервис зарабатывает только на своей оптовой скидке.

Покупка техники за несколько минут

Чтобы совершить покупку, нужно зарегистрироваться в приложении. Процесс очень простой: достаточно подтвердить номер мобильного телефона через смс.

Товары удобно классифицированы по разделам на сайте, и у каждого из них есть детальное описание. Также для выбора товара можно воспользоваться поиском по каталогу.





Для осуществления покупки выбранный товар нужно добавить корзину, указать адрес и желаемое время доставки и произвести оплату. Оплатить покупку можно наличными средствами при доставке товара или банковской картой UzCard в приложении eSavdo. Приложение запоминает адрес доставки и банковскую карту, поэтому следующие покупки будут проходить еще быстрее.

Выгодная покупка в рассрочку

В eSavdo можно купить любой товар в рассрочку от 6 до 12 месяцев. При этом, если стоимость товара превышает 3 млн сумов, то потребуется поручитель. Первоначальный взнос составляет всего 10−12% от стоимости товара.

Как это работает: при оформлении покупки в приложении нужно выбрать «в рассрочку» и один раз приехать в офис компании только для подписания договора. В дальнейшем не нужно никаких поездок в банк: все ежемесячные платежи можно производить с помощью приложения eSavdo. Достаточно закрепить в приложении свою зарплатную карту UzCard. Все данные по карте надежно зашифрованы, поэтому никто другой кроме владельца не сможет ей воспользоваться.





Цель компании eSavdo — доступность товаров в рассрочку для каждой семьи. Даже если нужный товар продается в другом магазине. Компания предоставляет небывалый ранее сервис — eSavdo может выкупить товар в любом магазине и предоставить его в рассрочку через свое приложение.

Гарантия качества и доставка за 24 часа

Довольные покупатели для eSavdo важнее, чем прибыль. Компания заботится о качестве и перед доставкой проводит инспекцию товаров в целях исключения брака. Если товар не соответствует качеству, то онлайн-магазин обменяет его или полностью вернет деньги. На все товары предоставляется гарантия.

eSavdo бесплатно доставляет покупки по Ташкенту. Доставка производится прямо в руки в течение 24 часов после оплаты.

Получить подробную информацию можно по телефонам: (+998) 71−200−9−200, (+998) 71−200−9−300.

Скачать мобильное приложение eSavdo для iOS и Android

Сайт: esavdo.uz

На правах рекламы.