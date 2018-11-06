Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил заместителей министра народного образования, сообщила пресс-служба МНО.

И. о. заместителя министра Алишер Умаров теперь занимает должность первого заместителя, и. о. заместителей министра Атабек Назиров и Сарвар Бабаходжаев стали заместителями министра.

Вместо Алишера Саъдуллаева, который недавно стал первым заместителем председателя Союза молодежи Узбекистана, заместителем министра назначен Дильшод Кенжаев. До этого он работал заведующим сектором по вопросам молодежной политики и духовного развития Информационно-аналитического департамента по вопросам культуры, искусства, молодежной политики Кабинета Министров.

На вакантную должность замминистра назначен Иброхим Джураев, ранее работавший заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций. На новом посту он будет координировать деятельность территориальных управлений МНО и вопросы строительства, ремонта и оснащения школ.