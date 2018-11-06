ТРЦ Compass запустил супер-акцию. Теперь можно выиграть 2-комнатную квартиру, совершая покупки в одной из торговых точек-участниц. Кроме того, каждую неделю будут разыгрываться смартфоны Samsung Galaxy A7.
Для этого требуется:
- совершить покупку в одной из торговых точек-участниц на сумму 100 000 сумов и более;
- зарегистрироваться в Telegram-боте @compassmall_bot;
- отправить фото чека на фоне QR-кода, установленного в прикассовой зоне торговых точек-участников.
В акции участвуют следующие бренды:
- Jennyfer, Okaidi, Bata, Greyder, Celio*, Pimkie, U.S. Polo ASSN., Colin’s, Yves Rocher, Parfois, I am, Flormar, Nail Atelier, Erkatoy;
- Makro City, Pandora, Vicco, Button Blue, Cabani, Sasha Fabiani, AVVA, D’S Damat, Balabala, The Bowler, Play Arena;
- Twister, NCS, Just, Mini Me, Terra Pro, Neo Kids, Climber, OTG, Love Pink, Selfie, Rieker, Ikat style, Lelas Perfumes;
- Les Ailes, Chopar Pizza, Чебуречная #1, Bellissimo Pizza, BBQ Burger, Wok, Street 77, Feed up.
Также с момента открытия в акции будут участвовать LC Waikiki, Baskin Robbins и Sushi Master.
Разыгрываемая квартира находится в жилом комплексе «Семейный», расположенном в Яккасарайском районе на Малой кольцевой дороге. Победитель розыгрыша сможет стать обладателем жилья площадью 52 кв. м, находящегося на 5 этаже.
При розыгрыше квартиры будут учитываться все фото, отправленные в период акции и соответствующие всем требованиям.
Для того чтобы выиграть смартфон Samsung Galaxy A7, достаточно подписаться на Telegram-каналы ТРЦ Compass и Makro Supermarket.
После розыгрыша каждого смартфона фотографии чеков «обнуляются», и в течение следующей недели допускаются только новые чеки. Чем больше покупок, тем больше шансов получить приз. Розыгрыш смартфонов будет проводиться каждое воскресенье, а первый пройдет 11 ноября.
Для подтверждения выигрыша необходимо сохранить чек с покупки. Если покупатель не сможет его предоставить, то розыгрыш обнуляется и проводится повторно.
Как сделать фото чека для отправки в Telegram-бот:
Победитель смартфонов будет определяться с помощью сервиса random.org.
Отправленное фото должно соответствовать следующим требованиям:
- дата продажи должна совпадать с периодом проведения акции;
- должно быть видно название торговой точки;
- должна быть видна сумма чека в размере от 100 000 сумов;
- на фоне должен быть виден QR-код точки продаж, в которой была сделана покупка;
- чек может быть сфотографирован только один раз.
Акция продлится до 13 января 2019 года.
С более подробными условиями акции можно ознакомиться в Telegram-боте @compassmall_bot.
Compass — ваш навигатор шопинга.
Телефон: (+998) 71−205−12−21
Адрес: Бектемирский р-н, ТКАД, 17
Ориентир: Куйлюкский мост
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