ТРЦ Compass запустил супер-акцию. Теперь можно выиграть 2-комнатную квартиру, совершая покупки в одной из торговых точек-участниц. Кроме того, каждую неделю будут разыгрываться смартфоны Samsung Galaxy A7.





Для этого требуется:

совершить покупку в одной из торговых точек-участниц на сумму 100 000 сумов и более;

зарегистрироваться в Telegram-боте @compassmall_bot;

отправить фото чека на фоне QR-кода, установленного в прикассовой зоне торговых точек-участников.

В акции участвуют следующие бренды:

Jennyfer, Okaidi, Bata, Greyder, Celio*, Pimkie, U.S. Polo ASSN., Colin’s, Yves Rocher, Parfois, I am, Flormar, Nail Atelier, Erkatoy;

Makro City, Pandora, Vicco, Button Blue, Cabani, Sasha Fabiani, AVVA, D’S Damat, Balabala, The Bowler, Play Arena;

Twister, NCS, Just, Mini Me, Terra Pro, Neo Kids, Climber, OTG, Love Pink, Selfie, Rieker, Ikat style, Lelas Perfumes;

Les Ailes, Chopar Pizza, Чебуречная #1, Bellissimo Pizza, BBQ Burger, Wok, Street 77, Feed up.

Также с момента открытия в акции будут участвовать LC Waikiki, Baskin Robbins и Sushi Master.





Разыгрываемая квартира находится в жилом комплексе «Семейный», расположенном в Яккасарайском районе на Малой кольцевой дороге. Победитель розыгрыша сможет стать обладателем жилья площадью 52 кв. м, находящегося на 5 этаже.

При розыгрыше квартиры будут учитываться все фото, отправленные в период акции и соответствующие всем требованиям.





Для того чтобы выиграть смартфон Samsung Galaxy A7, достаточно подписаться на Telegram-каналы ТРЦ Compass и Makro Supermarket.

После розыгрыша каждого смартфона фотографии чеков «обнуляются», и в течение следующей недели допускаются только новые чеки. Чем больше покупок, тем больше шансов получить приз. Розыгрыш смартфонов будет проводиться каждое воскресенье, а первый пройдет 11 ноября.

Для подтверждения выигрыша необходимо сохранить чек с покупки. Если покупатель не сможет его предоставить, то розыгрыш обнуляется и проводится повторно.

Как сделать фото чека для отправки в Telegram-бот:





Победитель смартфонов будет определяться с помощью сервиса random.org.

Отправленное фото должно соответствовать следующим требованиям:

дата продажи должна совпадать с периодом проведения акции;

должно быть видно название торговой точки;

должна быть видна сумма чека в размере от 100 000 сумов;

на фоне должен быть виден QR-код точки продаж, в которой была сделана покупка;

чек может быть сфотографирован только один раз.

Акция продлится до 13 января 2019 года.

С более подробными условиями акции можно ознакомиться в Telegram-боте @compassmall_bot.

Compass — ваш навигатор шопинга.

Телефон: (+998) 71−205−12−21

Адрес: Бектемирский р-н, ТКАД, 17

Ориентир: Куйлюкский мост

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