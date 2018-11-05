Хидир Саматович Каримов назначен прокурором Каракалпакстана, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана. С марта 2017 года он занимал должность прокурора Навоийской области.

Хидир Каримов (1967 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного университета (1994, специальность — юрист). Работу в органах прокуратуры начал в 1996 году в прокуратуре Китабского района, занимал разные должности в органах прокуратуры Кашкадарьинской области. С 2011 года работал заместителем начальника управления и начальником управления Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что предыдущий прокурор Каракалпакстана Рашид Рахматов назначен заместителем генерального прокурора Узбекистана.