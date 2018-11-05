Португальский бренд Parfois открыл новый магазин в торгово-развлекательном центре Compass. Безупречные дизайнерские решения и разнообразная коллекция аксессуаров и обуви по очень демократичным ценам никого не оставят равнодушными.





Parfois — марка модных женских аксессуаров, которая стремительно завоевывает лояльность модной аудитории. Если раньше привозили сумки, часы, украшения и обувь Parfois из зарубежных поездок, то совсем скоро приобрести аксессуары любимой марки можно будет уже в Ташкенте. Новый магазин в ТРЦ Compass приятно удивит эксклюзивной коллекцией.

Немного об истории бренда

Португальская марка Parfois была основана в 1994 году, направив свою деятельность на создание модных аксессуаров, которые покорили не одно женское сердце в Европе и Америке. Тогда Мануэла де Медейрос почувствовала внутреннюю необходимость создавать исключительно стильные аксессуары, доступные каждой женщине. Вдохновленная опытом, полученным в европейских столицах, она решила, что наступило время для каждой женщины рассматривать модные аксессуары как что-то соблазнительное и красивое, но не являющееся предметом роскоши.

В 2001 году, когда у марки было уже около 40 магазинов по всей Португалии, руководители Parfois решили, что настал подходящий момент для выхода международный рынок. Любопытно, что первым делом португальский бренд нацелился на Ближний Восток — и не прогадал.





Камила Исламова, бренд-менеджер Parfois: «Магазин Parfois в Ташкенте откроется на первом этаже торгово-развлекательного центра Compass по соседству с магазинами брендов Bata, Colin’s и U.S.Polo ASSN. Наш бренд родом из далекой Португалии, однако уже успел завоевать сердца девушек во многих странах мира.

Parfois специализируется на женских аксессуарах. Но также у нас есть небольшая линейка эксклюзивной одежды. Основную часть нашей коллекции составляют сумки, бижутерия и обувь.

Бренд Parfois сочетает в себе качество и стиль, при этом далеко не по заоблачным ценам. Я думаю, что мы порадуем всех наших модниц, потому что это стильные вещи, которые соответствуют всем современным веяниям моды. При этом все это в очень доступном ценовом сегменте".





Сочетание цены и качества

Стиль и разумная цена — главная идея для женщины, которая «иногда» (перевод «Parfois» с французского) занимается шопингом, и которая всегда найдет в товарах Parfois повод блистать. Цель Parfois — стать лучшим брендом на рынке аксессуаров во всем мире. Благодаря неуклонному спросу на продукцию под маркой Parfois, португальская компания имеет более 900 модных салонов и магазинов в 65 странах мира.





Стильная и оригинальная продукция Parfois станет изюминкой в гардеробе истинной модницы. Бренд предлагает широкие линейки бижутерии, сумок, очков, обуви, благодаря которым каждая девушка сможет подобрать правильные аксессуары для завершения своего стильного образа.

Адрес: ТКАД, 17, ТРЦ Compass

Ориентир: Куйлюкский мост

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