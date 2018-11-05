Сегодня очевидно, что многие банки уже задумались об изменении стратегии развития и работают над трансформацией своей продуктовой линейки и сервиса. Без этих изменений невозможно будет конкурировать на банковском рынке в будущем.

Трансформация — необходимость, продиктованная временем. Чтобы сохранить свое положение в будущем, необходимо делать серьезные шаги уже сегодня. Банки исследуют и применяют различные решения и возможности, в том числе за счет партнерства с командами крупных международных финансовых организаций.

Так, в соответствии с мировой практикой, в ходе визита президента Шавката Мирзиёева в США было подписано соглашение, которое послужило началом сотрудничества АКИБ «Ипотека-банк» с Международной финансовой корпорацией (IFC).





Программа сотрудничества с IFC, помимо привлечения в Узбекистан прямых иностранных инвестиций, включает в себя трехлетнюю программу трансформации банка. Это принципиально новая модель построения бизнеса, полное переосмысление традиционных подходов к решению проблем клиентов, взаимопроникновение банковских продуктов, услуг, маркетинга и продаж, клиентского обслуживания и операционных процессов в цифровую среду.

«Ипотека-банк» ожидают крупные изменения в части управления рисками и инвестициями. Также ожидается повышение доходности капитала, усиление коммерческой функции, перемены в организационной структуре. Большое внимание будет направлено на внедрение современных, передовых методов обслуживания клиентов, подразумевающих совершенно иную концепцию. Бизнес будет строиться не вокруг продукта, а вокруг клиента, на смену традиционным коммуникациям придут клиентоориентированные инновационные системы. Ключевыми элементами реализации программы трансформации станут использование возможностей информационных технологий и разработка принципиально новых банковских продуктов.





Цифровая перезагрузка потребует не только перестройки всех процессов, но и изменения мировоззрения персонала банка. Новая концепция уже не может работать на существующей управленческой и операционной модели. Для этого требуется изменение мышления руководителей и сотрудников, а также внедрение новой культуры ведения бизнеса.

Инициативы и процессы, которые были разработаны совместно с командой специалистов и экспертов IFC на подготовительной стадии трансформации, вошли в портфель проектов. Они будут реализовываться в течение ближайших лет. Для их эффективной реализации нужно решать задачи, сфокусированные на опыте обслуживания клиентов, а также на внедрении инноваций, поддерживающих лояльность клиентской базы.

Планируется, что до конца 2020 года «Ипотека-банк» постепенно перейдет на открытую, интегрированную и перспективную технологическую систему. Это будет осуществляться за счет открытия новых практик, разработки инновационных продуктов и новых видов услуг для клиентов. Новая система обещает конкурентные результаты деловой активности и открывает широкие возможности для дифференциации сервисов.

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