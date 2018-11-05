Студенты Ташкентского налогового колледжа при Налоговом комитете Республики Узбекистан в рамках выездного семинара посетили офис компании Huawei в Узбекистане. Они ознакомились с деятельностью компании в республике, а также с инновационными решениями и продуктами, представленными в выставочном зале компании. В ходе визита молодым талантам были представлены разработки Huawei в мобильных технологиях и принципы продвижения цифровой экономики на базе инновационных решений.





«Сегодня без информационных коммуникационных технологий нельзя представить ни одну отрасль. В процессе реформ, когда государственные органы и структуры ориентируются на курс цифровой экономики, очень важно определить конъюнктуру рынка и внедрить инновации для повышения эффективности услуг, предоставляемых для населения. Мы знаем, что одной из ключевых отраслей экономики страны является налоговая служба. Президент страны в этом году подписал новую налоговую концепцию и поручил правительству разработать новый кодекс, где будут рассматриваться все возможности улучшения бизнес климата страны и эффективного предоставления услуг для населения. Исходя из данного направления, Ташкентский налоговый колледж решил на практике изучить возможности использования информационных технологий для улучшения образовательной системы. А также ознакомиться с новыми решениями в цифровой экономике, в частности, применение зарубежного опыта в системе Smart Tax („Умная налоговая система“) и Е-Tax» («Электронная налоговая платформа»), — отметил Даврон Азизов, директор департамента по корпоративным коммуникациям компании Huawei в Узбекистане.





В ходе беседы с руководством колледжа были продемонстрированы такие решения компании как Smart Class и отмечены позитивные результаты, полученные при внедрении данной концепции в систему образования на разных уровнях. Возможно в ближайшем будущем студенты Ташкентского налогового колледжа также удостоятся проводить свои уроки в «умных классах», оснащенных новейшими образовательными технологиями.

«Сегодня молодежь Узбекистана очень прогрессивна и осведомлена в сфере информационных технологий. Исходя из этого, руководство колледжа решило ознакомить студентов с новыми решениями, которые в будущем могут быть также применены в финансовой и фискальной системе Узбекистана. Были продемонстрированы технологии, которые на сегодня широко применяются в развитых странах Азии и Европы. Благодаря этим новым технологиям можно заметно улучшить работу налоговых и финансовых служб, а также сэкономить расходы государственного бюджета и повысить уровень эффективности государственных служащих. Все это необходимо проделать для того, чтобы создать максимально удобные условия для простых людей, бизнесменов и инвесторов. Новые технологии — это ключ к прогрессу и развитию инфраструктуры страны. Благодаря росту благосостояния населения можно увеличить экономический потенциал страны и привлечь новых потенциальных инвесторов для сотрудничества», — поделился мнением Фирдавс Тиллаев, директор Ташкентского налогового колледжа.





Компания Huawei в рамках социально-корпоративной ответственности и продвижения Smart education в Узбекистане на постоянной основе проводит «Дни открытых дверей» для студентов университетов и колледжей. Здесь они могут расширить свои познания в области информационных технологий, ознакомиться с инновационными решениями Huawei для различных сфер деятельности: образование, медицина, управление домами, предприятиями и городами, налогообложение и так далее.

Так, с начала года в выставочном зале компании побывали студенты Ташкентского университета информационных технологий, Ташкентского государственного экономического университета, учащиеся академического лицея International House и Узбекско-китайского института имени Конфуция. Руководство Huawei также осуществило ряд выездных встреч со студентами университетов ТУИТ, института Инха в Ташкенте и филиала Вестминстерского университета в Ташкенте. Студенты смогли напрямую задать вопросы руководству компании и получить детальные ответы, исходя из опыта компании.





О компании Huawei

Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств. Благодаря интегрированным решениям по четырем ключевым областям — телекоммуникационным сетям, ИТ, интеллектуальным устройствам и облачным сервисам — компания стремится к тому, чтобы предоставлять всем пользователям равный доступ к цифровым технологиям для создания полноценного, интеллектуального мира.

Полный портфель продуктов, решений и услуг Huawei является конкурентоспособным и безопасным. Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами они создают долгосрочную ценность для клиентов, расширяют их возможности, помогают обогащать бытовую жизнь и профессиональную деятельность через инновационные решения.

В Huawei инновации фокусируются на потребностях клиентов. Компания вкладывает значительные средства в фундаментальные исследования, уделяя особое внимание технологическим прорывам, которые продвигают мир вперед. В организации работает более 180 тысяч сотрудников, а ее офисы рассредоточены в более чем 170 странах и регионах мира. Основанная в 1987 году, Huawei является частной компанией, полностью принадлежащей ее сотрудникам.

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