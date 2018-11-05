Центр по реабилитации лиц без определенного места жительства ГУВД Ташкента в преддверии холодов просит сообщать о людях, не имеющих дома и документов, для оказания им помощи.

«Центр… имеет возможность приютить людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, — говорится в заявлении управления. — Если вы встретите человека, не имеющего дома и документов, сообщите о нем вашему инспектору профилактики, по 102 или непосредственно в центр».

Телефоны для связи: (+99898) 367−07−08 — начальник центра Одил Батыров, (+99898) 366−01−07 — заместитель начальника центра Шухрат Баратов.

Люди, оставшиеся без дома и документов, в центре получают социально-правовую помощь: устанавливается их личность и социальный статус, их обеспечивают паспортами, затем они направляются на медкомиссию, а нуждающиеся в лечении — в специализированные лечебные учреждения. Всего на сегодня центр обеспечил документами, удостоверяющими личность, 264 человека.

Помимо медицинской, оказывается психологическая помощь, кроме того трудоспособная часть постояльцев центра работает в цеху по приему стеклотары и занимается выращиваем грибов.





В центре недавно завершилось строительство жилого комплекса на 450 человек, оснащенного душевой и столовой.

Помощь учреждению оказывают хокимият Ташкента, частные фирмы и волонтеры, которые привозят одежду, средства личной гигиены и для санитарной обработки помещений.

В субботу центр посетили столичные байкеры, которые привезли теплую одежду, медикаменты и продукты. В этот же день 10 постояльцам центра были выданы паспорта.





ГУВД просит добровольцев провести для постояльцев центра культурно-массовые мероприятия: концерты, литературные вечера и психологические тренинги.

Учреждение также принимает одежду в хорошем состоянии, средства гигиены (мыло, шампуни, стиральные порошки, зубные пасты, щетки, расчески, полотенца), продукты питания с длительным сроком хранения (крупы, соль, сахар, растительное масло и др.), настольные игры и книги.

Адрес центра: Ташкент, Яшнабадский район, улица Чашма, 3.