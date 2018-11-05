Новые генеральные консульства Узбекистана, открытые в российских городах Владивосток, Екатеринбург, Казань и Ростов-на-Дону, пока не оказывают консульские действия в связи с необходимостью решения организационных вопросов. Об этом сообщил МИД Узбекистана. О начале полноценной работы каждого консульства будет сообщено.
До решения всех вопросов консульский отдел посольства Узбекистана в Москве также обслуживает Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, а генконсульство Узбекистана в Новосибирске — Дальневосточный и Уральский федеральные округа.
Консульские округа, относящиеся к консульским учреждениям Узбекистана в России
№
Наименование учреждения
Консульсткий округ
1
Консульский отдел посольства в Москве
Центральный федеральный округ
2
Генконсульство в Санкт-Петербурге
Северо-Западный федеральный округ
3
Генконсульство в Новосибирске
Сибирский федеральный округ
4
Генконсульство во Владивостоке
Дальневосточный федеральный округ
5
Генконсульство в Екатеринбурге
Уральский федеральный округ
6
Генконсульство в Казани
Приволжский федеральный округ
7
Генконсульство в Ростове-на-Дону
Северо-Кавказский и Южный федеральные округа