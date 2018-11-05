Новые генеральные консульства Узбекистана, открытые в российских городах Владивосток, Екатеринбург, Казань и Ростов-на-Дону, пока не оказывают консульские действия в связи с необходимостью решения организационных вопросов. Об этом сообщил МИД Узбекистана. О начале полноценной работы каждого консульства будет сообщено.

До решения всех вопросов консульский отдел посольства Узбекистана в Москве также обслуживает Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, а генконсульство Узбекистана в Новосибирске — Дальневосточный и Уральский федеральные округа.

Консульские округа, относящиеся к консульским учреждениям Узбекистана в России

Наименование учреждения

Консульсткий округ

1

Консульский отдел посольства в Москве

Центральный федеральный округ

2

Генконсульство в Санкт-Петербурге

Северо-Западный федеральный округ

3

Генконсульство в Новосибирске

Сибирский федеральный округ

4

Генконсульство во Владивостоке

Дальневосточный федеральный округ

5

Генконсульство в Екатеринбурге

Уральский федеральный округ

6

Генконсульство в Казани

Приволжский федеральный округ

7

Генконсульство в Ростове-на-Дону

Северо-Кавказский и Южный федеральные округа