Новые генеральные консульства Узбекистана, открытые в российских городах Владивосток, Екатеринбург, Казань и Ростов-на-Дону, пока не оказывают консульские действия в связи с необходимостью решения организационных вопросов. Об этом сообщил МИД Узбекистана. О начале полноценной работы каждого консульства будет сообщено.

До решения всех вопросов консульский отдел посольства Узбекистана в Москве также обслуживает Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, а генконсульство Узбекистана в Новосибирске — Дальневосточный и Уральский федеральные округа.

Консульские округа, относящиеся к консульским учреждениям Узбекистана в России