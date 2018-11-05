Создана республиканская комиссия, которая изучит соблюдение требований отопительной безопасности, а также подготовит предложения по предотвращению несчастных случаев. Ее состав утвержден постановлением Кабинета Министров от 1 ноября, сообщила Norma.uz.

В комиссию вошли первый заместитель премьер-министра, заместитель генерального прокурора, председатель правления компании «Узтрансгаз», первые заместители министров внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и другие.

Документ предписывает соблюдать сроки проведения технической ревизии и профилактики внутренних газовых сетей и работающих на газу устройств и оборудования:

в многоквартирных домах с газовыми плитами (при отсутствии других газовых приборов) — раз в два года;

в жилых домах с газовыми плитами, а также отопительными и водонагревательными приборами — 1 раз в год, профилактика — перед наступлением ежегодного отопительного сезона.

Кроме того, ежегодно до начала отопительного сезона будут проверяться дымоходы и вентиляционные каналы с оформлением соответствующего акта.

Обеспечение ревизии и проверки возложено на «Узтрансгаз», Министерство жилищно-коммунального обслуживания, «Саноатгеоконтехназорат» и Уздавнефтгазинспекцию совместно с МВД.

Государственному налоговому комитету поручено применять строгие меры по предотвращению изготовления и продажи на рынках и в торговых комплексах нестандартных самодельных отопительных приборов.