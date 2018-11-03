Указом президента Узбекистана Рашид Насруллоевич Рахматов назначен заместителем генерального прокурора страны, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Рашид Рахматов (1978 г. р.) окончил Ташкентский государственный юридический институт в 2004 году. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в том же году в прокуратуре города Навои, занимал различные должности в органах прокуратуры Навоинской области.

С 2009 года работал прокурором, старшим прокурором управления Генпрокуратуры, прокурором Бухары, заместителем начальника управления, начальником управления Генеральной прокуратуры.

Должность прокурора Каракалпакстана занимал с ноября 2017 года.

Предыдущий заместитель генерального прокурора Салом Самадов в октябре возглавил прокуратуру Ташкентской области.