«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты кексов, пирогов и печенья, которые можно приготовить с лимонами.

Лимонное печенье





Светлое, симпатичное, мягкое и ароматное печенье отлично подходит для завтрака, десерта и в качестве перекуса. Испечь его совсем несложно, а продукты, которые нужны для выпечки, всегда есть в каждом доме. Кислота лимона в этих печеньях совсем незаметна, главное — его цитрусовый аромат.

Лимонный кекс с маком





Интересный и необычный кекс можно испечь из овсяной муки. В ней нет глютена, а это значит, что даже люди с аллергией на пшеничную муку могут полакомиться этим ароматным кексом. Он получается нежным, ароматным и не слишком сладким, идеальным для тех, кто следит за своей фигурой.

Лимонный пирог





Слоистый лимонный пирог — рецепт татарской кухни. Для него понадобится дрожжевое тесто и несколько лимонов — их в начинку нужно положить вместе со шкуркой, если она не слишком горькая. Готовый пирог привлечет к столу всех домашних ароматом и обязательно порадует своим вкусом.

Лимонный тарт





Тарт — это открытый пирог, в который кладут самую разную начинку. Лимонный тарт — это классический рецепт легкого и воздушного десерта. Тонкое рассыпчатое тесто, нежная кисло-сладкая начинка и пики меренги не могут не понравиться даже самым привередливым сладкоежкам.

Лимонный кекс





Очень простая и эффектная выпечка — это лимонный кекс. Влажный, пористый, воздушный и мягкий, он идеально подходит для чашечки чая или кофе. Он хорош как на завтрак, так и в качестве десерта, а его главная особенность — он не черствеет в течение нескольких дней. Впрочем, кекс получается таким вкусным, что родные съедят его сразу же.

Кекс с двойным лимоном и маком





Если любите мак, то это кекс для вас. Он получается красивым и довольно необычным — мягкое тесто слегка похрустывает из-за мака. А еще этот кекс очень ароматный: в тесто нужно положить 2 лимона, а затем еще и пропитать готовый кекс лимонным сиропом. Получается очень вкусная, влажная и плотная выпечка.

Лимонные квадратики





Если есть микроволновая печь, то в ней можете быстро приготовить пирожные «Лимонные квадратики». Они получаются легкими и мягкими, с восхитительным цитрусовым ароматом и легкой кислинкой лимона. По желанию их можно украсить лимоном или взбитыми сливками, и тогда обычное чаепитие превратится в настоящий праздник.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

Facebook: fb.com/zirauz

Instagram: @zirauz

Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz

Telegram на русском языке: t.me/zirauz

Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat

Телефон редакции: (+99899) 837−15−15