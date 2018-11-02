«Инновационная школа будущих молодоженов» открылась при ЗАГСе Шайхантахурского района Ташкента, сообщило УзА. Ее организаторами выступили научно-практический центр «Оила» («Семья»), Союз молодежи и Комитет женщин. Руководители трех структур выступили на церемонии открытия.

«[Школа] будет вносить свой вклад в расширение ряда прочных и образцовых семей. Здесь для молодежи будут проводиться мастер-классы по таким направлениям, как духовно-нравственные основы семейных отношений, семейная экономика, ведение хозяйства и бюджета, социальная атмосфера в семьях, брачные отношения, здоровый образ жизни, гендерные вопросы, предотвращение конфликтов, культура общения, правовые отношения, управление семьей», — говорится в сообщении.

«Учебная программа составлена в сочетании национальных ценностей с тенденциями развития науки и общества, знаниями в области психологии и социологии. Разработанное для девушек центром „Оила“ мобильное приложение „Уроки семьи“, подготовленные впервые для молодоженов блокноты „Руководство для прочности семьи“ имеют важное значение для будущего молодежи», — отмечает УзА.

В школе также будут налажены обучение будущих молодоженов, индивидуальные консультации специалистов и тренинги в тематических группах.

На церемонии открытия будущим молодоженам вручен сборник научной и художественной литературы, посвященной основам семейной жизни.