Банк «Ориент Финанс» предлагает выгодные и удобные условия по конвертации национальной валюты в иностранную. Можно бесплатно открыть конверсионные карты всех трех ведущих платежных систем — Visa, Mastercard и UnionPay с возможностью подключения их к единому счету и осуществлять конвертацию.

Когда срочно нужна валюта для поездки за границу или требуется оплатить онлайн-покупку, можно воспользоваться мобильным приложением OFB24. Здесь круглосуточно можно конвертировать национальную валюту в доллары США, не посещая банк.

Также конверсионную операцию можно провести в любом филиале банка «Ориент Финанс», оформив различные виды карт: Visa Classic Easy, Master Card Easy и Union Pay Easy, которые открываются совершенно бесплатно.

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