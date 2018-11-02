Министерство юстиции Узбекистана обнародовало результаты изучения практики удержания работодателями денежных средств с зарплат работников. Методом случайного отбора были изучены 729 учреждения социальной сферы по всей стране, в том числе медицинские учреждения и учреждения школьного и дошкольного образования.

Исследование выявило наличие огромного количества грубых нарушений законодательства со стороны работодателей в виде незаконного удержания денежных средств со своих подчиненных для уплаты коммунальных услуг, сообщила пресс-служба Минюста.

Всего определено свыше 345 тысяч случаев нарушений прав трудящихся, половина которых пришлась на долю Ферганской долины (в Андижане — 72205, в Намангане — 50198 и в Фергане — 49897).

Удержание с зарплаты сотрудников в 69% (237434) случаев производилось без их согласия, в 11% (37696) — при их отсутствии на работе в связи с болезнью, отпуском, служебной командировкой и т. п. Наблюдались также случаи удержания до 60−70% месячной зарплаты.

Согласно законодательству, если работник отсутствует на работе по случаю болезни или отпуска, удержание из заработной платы производится в следующем месяце. Общий размер удержаний не может превышать 50% причитающейся работнику оплаты труда.

В Фергане за девять месяцев с 1821 преподавателей школ было взыскано более 300 млн сумов за электричество и природный газ без их письменного согласия, а с 2000граждан в принудительном порядке удержано около 50 млн сумов, которые переведены на счет территориального отдела Федерации обществ защиты прав потребителей.

В Андижане с 609 преподавателей работодателями удержано более 44 млн сумов в период их нахождения в служебной командировке.

В более чем 100 случаях в Каракалпакстане, Андижане, Джизаке, Кашкадарье, Хорезме и Бухаре выявлены факты удержания до 70% зарплаты, что также свидетельствует о нарушениях законодательства.

По итогам изучения органами юстиции внесены около 400 представлений и более 2000 предостережений. В уполномоченные органы направлены предложения о привлечении 277 виновных должностных лиц к административной ответственности и 2 — к уголовной.

Министерство юстиции намерено инициировать коренной пересмотр ведомственного положения, которое служит основанием для удержания части зарплаты для уплаты коммунальных услуг.В Министерство здравоохранения, Министерство образования и другие организации внесено представление о принятии неотложных мер по искоренению нарушений законодательства.

«Каждый гражданин вправе трудиться, свободно выбирать работу, на справедливые условия труда и достойное вознаграждение. Часть зарплаты трудящегося можно удержать только с его письменного разрешения или в случае наличия вступившего в силу судебного решения, либо на основании требования государственного исполнителя. Удержание по другим основаниям не допускается», — говорится в заявлении Минюста.

В случаях незаконного удержания с зарплаты или оказания неправомерного давления об отчислении части зарплаты можно обращаться по «телефону доверия» Минюста — 1008 или непосредственно в Управление защиты прав человека по телефону 71−236−29−63 либо обратиться через электронную почту info@minjust.gov.uz, а также социальные сети (группа «Диалог с юстицией / Адлия билан мулокот» в Фейсбуке, Одноклассниках и др.).