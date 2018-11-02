Банк «Ипак Йули» создал банкоматную сеть, которая осуществляет выдачу и обмен иностранной валюты в круглосуточном режиме. Это было сделано в целях увеличения качества банковского сервиса для жителей и гостей республики, а также во исполнение постановления президента Республики Узбекистан от 23 марта 2018 года №ПП-3620 «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг».





На первом этапе акционерный инновационный коммерческий банк «Ипак Йули» установил 50 банкоматов в местах общественного питания, гостиничного бизнеса, торговых сетях, активно посещаемых туристами. Наряду с обменом иностранной валюты на сумы, банкоматы также обслуживают карты национальной платежной системы UzCard и международные пластиковые карты Visa. К тому же в банкоматах можно поменять пин-код платежной карты.

Часть аппаратов установлена в виде банкоматных точек вблизи головного офиса, Чиланзарского, Мирзо-Улугбекского, Мирабадского филиалов, а также отделения «Сагбан». В ближайшее время подобные банкоматные точки будут функционировать во всех отделениях банка.





С 1 ноября стартовал второй этап, в рамках которого планируется размещение еще 150 банкоматов в местах, активно посещаемых туристами, а также в терминалах международного аэропорта «Ташкент» имени Ислама Каримова. В результате осуществляемых работ сеть автоматизированных пунктов обмена валют расширится до 200 единиц и охватит все регионы Узбекистана, в которых присутствуют филиалы банка.

«Одним из главных преимуществ новых банкоматов, наряду с возможностью снятия денежной наличности в национальной и иностранной валюте, является также и обмен иностранной валюты на сумы. Обменный курс устанавливается банком. При этом комиссия за данную операцию не взимается. Кроме этого, в ближайшее время банкоматы будут дополнены функциями пополнения баланса и начнут обслуживание карт международных платежных систем Master Card и UnionPay, а также будут поддерживать функцию бесконтактного осуществления платежей Pay Wave», — отметил Улугбек Таваккалов, начальник департамента розничного бизнеса банка «Ипак Йули».





Помимо этого, банком ведутся работы по оснащению терминалами торгово-сервисных предприятий, обслуживающих туристов.

Еще одним новшеством будет отражение геолокаций банкоматов и POS-терминалов на электронной карте, которая станет доступна на веб-сайте банка и мобильном приложении Ipak Yo’li Mobile. Это позволит клиентам быстро находить ближайшую точку обслуживания.

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