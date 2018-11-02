Представительство китайской компании с глобальной сетью офисов Helmsman Quality & Technology Services Co., LTD в Узбекистане предлагает качественные консалтинговые услуги в сфере ценовой экспертизы импортных/экспортных контрактов и проведения предотгрузочной и разгрузочной инспекции.

Helmsman Quality & Technology Services Co., LTD — одна из крупнейших инспекционных компаний в Азии, работающая в более чем 50 странах. Офисы компании рассредоточены по всему миру: Китай, США, Россия, Индия, Германия, Япония, Южная Корея, Бразилия, Канада, а также государства Латинской Америки, Ближнего Востока и Европы.

Компания Helmsman Quality & Technology Services Co., LTD является полноценным членом IFIA (международная организация, объединяющей инспекционные компании) и осуществляет свою деятельность в Узбекистане согласно свидетельству об аккредитации, выданному ГП «Узбекаккредитация» за №UZ.AMT.11.MAI.076 от 19.01.2018 года.

Компания оказывает следующие высокопрофессиональные услуги:

ценовая экспертиза импортных/экспортных контрактов;

предотгрузочная инспекция (ПОИ);

предразгрузочная инспекция;

управление проектами;

контроль в процессе производства;

проверка контроля качества на предприятии;

маркетинговые исследования;

физическая инспекция по определению количества и качества;

консалтинговые услуги;

маркетинговые услуги.

Преимущества организации:

имеет международную базу-данных: цены, производители, черный список поставщиков;

более 500 экспертов и инспекторов по всему миру;

член международных организаций: IFIA, CNAS, CMA, AQSIQ;

услуги компании застрахованы с американской компанией AIG.

Телефоны: (+998) 71−200−00−84, (+998) 93−383−46−44

Адрес: ул. Мукимий д. 178, офис № 41

Факс: (+998) 71−273−08−58

Веб-сайт: hqts.com

E-mail: hqts@bk.ru

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