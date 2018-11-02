На сегодняшний день Узбекистан сотрудничает с огромным количеством всемирно известных брендов, количество которых только увеличивается. Большой вклад в развитие их популярности и доступности на территории республики вносит официальный ритейлер Eurasia Group. Компания обеспечивает руководство и разработку ассортиментного портфеля брендов на базе франшизы.

Eurasia Group занимается франшизами различных направлений: модная одежда, аксессуары, товары для дома и уюта, мебель, обувь и продукты питания. Компания непрерывно работает над расширением охвата брендов и ассортимента услуг. В ее планах охватить до 100 магазинов к концу 2019 года.





Достоинство Eurasia Group заключается в том, что компания предоставляет большое разнообразие товаров, собранных в одном месте. Как итог — сокращение затрат на обслуживание каждого отдельного клиента и повышение конкурентоспособности. Также тщательно разрабатывается единая система логистики, закупки и товарно-ценовой политики. Для потребителя выгода очевидна: если снижены издержки на предоставление товара, автоматически появляется возможность снизить цену самого товара, приблизив ее к ценам оптовой торговли.

Сотрудничая с супермаркетами и ТРЦ, Eurasia Group делает ставки на покупателей, совершающих покупки в больших объемах раз в неделю. Именно поэтому компания постоянно расширяет ассортимент и привлекает еще большее количество потребителей, которым удобнее делать покупки разной направленности в одном месте.

Также деятельность Eurasia Group состоит в детальном исследовании особенностей города, района, аудитории, спроса, конкурентного окружения и многого другого. Компания давно завоевала лояльность потребителей, тщательно продумывая работу с массовым клиентом и постоянно совершенствуясь.





В скором времени ожидается открытие фирменных магазинов LC Waikiki в ТРЦ Eski Shahar, Samarqand Darvoza и Compass. Качественную обувь от турецкого производителя Greyder и изящные аксессуары от португальской компании Parfois уже можно приобрести в ТРЦ Compass.

«Наша задача — дать покупателям выбор и сделать доступной ту одежду, ради которой люди были вынуждены ездить за границу. Компания Eurasia Group стала пионером в развитии международного ритейла в Узбекистане. Думаю, что главное отличие заключается в экспертизе, которую компания приобрела за последние четыре года, соединяя глобальные знания с локальными. На данный момент у нас в портфеле 17 брендов. Говоря о расширении, мы подразумеваем открытие магазинов существующих брендов и вывод на рынок новых. Мы тщательно оцениваем возможности рынка и покупательскую способность для того, чтобы внедрять нужный для сегмента бренд. Сейчас основной задачей компании является открытие фирменных магазинов LC Waikiki. В дальнейших планах компании — расширяться, завозить новые бренды, развивать новые локации и, конечно же, создавать рабочие места. Развитие Eurasia Group благоприятно отражается на развитии страны в целом», — прокомментировал Георгий Турдзеладзе, ритейл-директор Eurasia Group.

Все бренды, которые Eurasia Group ввозит в республику, давно зарекомендовали себя отличным качеством и умеренной ценовой политикой. Большинство этих компаний есть в соседних странах Средней Азии, а теперь и у жителей Узбекистана появится возможность делать покупки, не выезжая за пределы страны.

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