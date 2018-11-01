1−2 ноября в Санкт-Петербурге проходят дни Ташкента, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе столичного хокимията. Делегация администрации Ташкента включила более 80 человек, ее возглавляет заместитель хокима по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительной работы Элбек Шукуров.

В эти дни в Санкт-Петербурге будет работать выставка инвестиционного и туристического потенциала Ташкента. Состоится круглый стол с участием петербургских и узбекских деловых кругов, посвященный развитию сотрудничества в области предпринимательства и потребительского рынка, в частности, в сфере легкой промышленности и поставок текстильной продукции.

2 ноября в Смольном пройдет встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Мовчана с делегацией хокимията Ташкента для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества.

Запланирован модный показ «Мода и текстиль Узбекистана», где гости увидят коллекции дизайн-центра «Шарк либослари» и брендов IMIR и Fratelli Casa.

Кроме того, в Доме кино Санкт-Петербурга пройдет ретроспективный показ узбекских фильмов — «Ташкент город хлебный», «Ты не сирота», «Яблоки 41 года», «Очарованный», «Махалла дув-дув гап», «Алвидо гур ёшлигим», «Шум бола» и «Бунт невесток».