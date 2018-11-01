Участники международной конференции «Борьба с терроризмом — сотрудничество без границ», прошедшей в Ташкенте, подтвердили готовность оказывать содействие Афганистану в борьбе с терроризмом, в частности, организацией «Исламское государство».

Об этом говорится в информационном сообщении, распространенном Министерством иностранных дел Узбекистана, по итогам двухдневной конференции Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС с участием представителей правоохранительных органов стран-участниц организации и международных антитеррористических структур ООН, ОБСЕ и СНГ.

Участники также признали, что установление мира и стабильности в Афганистане самими афганцами и под руководством самих афганцев будет способствовать безопасности и устойчивому развитию региона в целом.

В заявлении выражена озабоченность тревожной динамикой развития ситуации в Афганистане, на территории приграничных провинций которого происходит концентрация боевиков ИГ, значительное число которых составляют граждане государств-членов ШОС, в том числе ранее участвовавшие в боевых действиях на Ближнем Востоке.

Выступившие акцентировали внимание на том, что террористической организацией «Исламское государство» «проводится целенаправленная работа по созданию очагов террористической активности в Европе, Центральной и Юго-Восточной Азии».

Кроме того, участники пришли к согласию, что на фоне успешного подавления террористических очагов в Сирии актуализируются проблемы противодействия иностранным боевикам-террристам, возвращающимся в страны исхода.

Это требует активизации международного сотрудничества в вопросах своевременного обмена информацией и принятия согласованных мер в отношении них, говорится в заявлении.