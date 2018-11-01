2−4 ноября в ночное время по Узбекистану ожидаются заморозки: на севере и на юго-западе — до 5 градусов мороза, в центральных и восточных регионах — до 3 градусов, на юге — до 2 градусов, сообщил «Узгидромет». В Самаркандской, Джизакской областях и регионах Ферганской долины в ночь на 2 ноября возможны небольшие осадки — дождь с переходом в снег, местами туман.

Прогноз на сутки (с 20:00 1 ноября до 20:00 2 ноября)

Ташкент

Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура ночью −1…+1 градус, днем +4…+6.

Каракалпакстан и Хорезмская область

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью −5…0, днем 0…+5 градусов.

Бухарская и Навоийская области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью −3…+2 градуса, днем +2…+7.

Ташкентская и Сырдарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с. Температура −3…+2, днем +2…+7 градусов.

Самаркандская и Джизакская области

Переменная облачность, местами небольшие осадки — дождь, возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный переходом на восточный 7−12 м/с. Температура ночью −3…+2 градуса, днем +2…+7.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с. Температура −3…+2, днем +2…+7 градусов.

Андижанская, Наманганская и Ферганская области

Переменная облачность, местами небольшие осадки — дождь, возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с. Температура ночью −3…+2 градуса, днем +2…+7.

Горные районы страны

Переменная облачность, в отдельных районах возможны осадки. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с. Температура ночью −4…+1, днем −3…+2 градуса.