Владельцам автомобилей Spark и Matiz, которые пострадали из-за прорыва трубопровода горячей воды на улице Катартал в Чиланзарском районе Ташкента в середине сентября, выплачена компенсация на общую сумму 17,882 млн сумов.

Как стало известно «Газете.uz», гражданская ответственность «Тошиссиккуввати» («Таштеплоэнерго»), в ведении которого находится теплотрасса, застрахована в компании Gross Insurance. Договор страхования предусматривает, что если при эксплуатации объектов «Тошиссиккуввати» нанесен ущерб интересам третьих лиц, то страховая компания выплачивает компенсацию пострадавшим.

Прорыв трубопровода произошел при опрессовке тепловых сетей в ходе подготовки к отопительному сезону. Из-за высокого давления столб кипящей воды пробил слой асфальта, кусками которого были повреждены два автомобиля.