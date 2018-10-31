Министерство юстиции проанализировало деятельность Министерства жилищно-коммунального обслуживания и выявило «ряд проблем и недостатков, сдерживающих ускоренное развитие отрасли», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

Результаты анализа показывают износ коммунального оборудования и инженерных коммуникаций водоснабжения. В ремонте нуждаются 2888 (40%) сооружений водоснабжения, 4512 км (32%) водоводов, 19753 км (36%) водопроводных сетей, 567 км (31%) канализационных коллекторов и 1368 км (25%) канализационных сетей.

Установлено, что состояние 758 котельных и 5000 км теплосетей приводит к сверхнормативной потере тепловой энергии и, как следствие, к повышению дебиторской и кредиторской задолженности предприятий теплоснабжения.

Экономическая концентрация на рынке проектных услуг в сфере жилищно-коммунального обслуживания предприятий «Узбеккоммуналлойихакурилиш» (по объектам водоснабжения и канализации) и «Теплоэлектропроект» (по объектам теплоснабжения) не соответствует требованиям законодательства о конкуренции и «является существенным фактором, сдерживающим развитие конкурентоспобности отрасли», сообщили в Министерстве юстиции.

Недостаточное внедрение механизмов государственно-частного партнерства, отсутствие комфортных условий для привлечения инвестиций в совокупности с нерентабельностью предприятий ЖКХ снижают инвестиционную привлекательность отрасли, не позволяют эффективно расходовать бюджетные затраты, отметили в Минюсте.

По мнению специалистов министерства, есть необходимость оптимизации государственных функций в этой сфере. В ходе анализа выявлено дублирование функций Инспекции по контролю в сфере содержания и эксплуатации многоквартирного жилищного фонда и Инспекции по контролю за использованием питьевой воды при Кабинете Министров в области водоснабжения и канализации.

Не принимаются достаточные меры по совершенствованию жилищно-коммунальной тарифной политики, в том числе по разработке и внедрению стимулирующего тарифного регулирования. Это становится причиной убыточности жилищно-коммунальной сферы и роста задолженности коммунальных предприятий. Недостатки в финансовом состоянии отрасли обусловлены наличием у организаций водо- и теплоснабжения кредиторской (свыше 1,2 трлн сумов) и дебиторской (свыше 531 млрд сумов) задолженностей, образовавшихся из-за убыточности отрасли.

Изучение обращений, поступивших в Министерство жилищно-коммунального обслуживания, показало, что наболевшим вопросом в этой сфере являются разные аспекты деятельности товариществ частных собственников жилья. В частности, в ряде случаев имело место нецелевое расходование кредитных средств, полученных на льготных условиях.

Один из существенных недостатков жилищно-коммунальной отрасли, отметили в Минюсте, — отсутствие правил и норм, регулирующих все аспекты эксплуатации многоквартирного жилищного фонда. Наличии правового пробела в области управления многоквартирным жилищным фондом не позволяет сотрудникам Инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда надлежащим образом исполнять их прямые обязанности.

Так, штатная численность территориальной инспекции составляет от 4 до 10 человек, при том, что количество обслуживаемых домов варьируется от 1118 до 4492 единиц. Таким образом, средняя нагрузка на одного инспектора составляет от 23 до 53 многоквартирных домов (от 500 до 3 991 квартир) в месяц.

По итогам комплексного анализа проблем и с учетом зарубежного опыта специалисты Министерства юстиции подготовили предложения по совершенствованию системы управления жилищно-коммунальным хозяйством и повышению инвестиционной привлекательности отрасли.