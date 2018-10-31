Традиция готовить на кухне всей семьей и собираться за большим столом не должна уходить в прошлое. Но современный ритм жизни диктует свои условия, поэтому нам катастрофически не хватает времени на приготовление еды. А ведь именно домашняя пища является наиболее здоровой и питательной. Заботливая и экономная хозяйка всегда думает о том, как сохранить свежесть и качество продуктов на долгий срок.





Благодаря инновациям, направленным на улучшение качества жизни потребителя, это возможно. Компания LG Electronics, которая известна во всем мире своими инновационными решениями в области бытовой техники, представляет умный холодильник LG InstaView Door-in-Door. Он отвечает всем современным требованиям — сохраняет свежесть продуктов, имеет вместительную холодильную и морозильную камеру, а благодаря эргономичности и особенностям дизайна он прекрасно вписывается в любой интерьер.





Длительную свежесть продуктам обеспечивает технология Hygiene Fresh+. Благодаря 5-этапному фильтру устраняется 99,9% причин, которые портят еду. Пыль, грибок, бактерии, неприятные запахи — обо всем этом можно забыть с холодильником LG InstaView Door-in-Door. А особый прозрачный экран, который активируется путем двойного постукивания по панели, не только сохраняет температурный режим, но и экономит расходы на электричество. Таким образом, из камеры не выходит холодный воздух, что положительно влияет на качество продуктов и затраты на электроэнергию.





Вдобавок ко всему регулятор FRESH Balancer помогает контролировать уровень влажности в специальных отсеках для овощей и фруктов. Избыточная влага равномерно распределяется по продуктам, что увеличивает их срок хранения.

Холодильники LG InstaView Door-in-Door — это эффективный способ хранения продуктов и спокойствие за здоровье каждого члена семьи.

Приобрести холодильники LG InstaView Door-in-Door, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

cети магазинов MEDIAPARK Bozori, GoodZone;

фирменный магазин LG в ТРК Next.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: (+998) 71−143−00−03, (+998) 71−207−03−07.





По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

Официальные странички LG Uzbekistan в социальных сетях:

Facebook: fb.com/LGUzbekistan

Instagram: @LGUzbekistan

На правах рекламы.