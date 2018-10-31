По поручению премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова создана правительственная комиссия по расследованию случая гибели четырех детей одной семьи в Чиланзарском районе Ташкента. В состав комиссии вошли специалисты Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС и санитарно-эпидемиологической службы.

Согласно информации, распространенной пресс-службой Министерства здравоохранения, Акбаровы Азиза (1996 г. р.), Эъзоза (2001), Ирода (2003) и Фаррух (2012), проживавшие в частном доме в махалле «Домбрабад», скончались, предположительно, в результате отравления пищей или угарным газом. Их мать Умида Хайитова (1976) госпитализирована.

По данным следствия, 30 октября в 20:00 хозяйка дома приобрела шашлык в кафе национальной кухни напротив Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Примерно в 20:30 она с детьми поужинала дома. Какого-либо неприятного вкуса или запаха у шашлыка не было.

В 23:30 дети отправились спать на второй этаж дома. Никаких признаков болезни или недомогания у них не было. В это же время Хайитова почувствовала сильную головную боль и тошноту, ее несколько раз вырвало. Супруг Алишер Акбаров был у соседей и вернулся домой в полночь. Скорую помощь супруги не вызывали. Спать они легли на первом этаже.

В 4:00 утра Хайитова зашла в комнату, где спали дети, и обнаружила их без сознания, со следами рвоты. Она вызвала «скорую». В 4:30 приехавшие врачи констатировали биологическую смерть детей. Хайитовой в настоящее время оказывается медицинская помощь.

Сообщается, что семья переехала в трехэтажный дом недавно. Дом обогревается газовым котлом, установленным в подвале.

Правительственной комиссии предстоит установить причину гибели четырех детей. В доме Акбаровых и в кафе, где был приобретен шашлык, взяты анализы объектов окружающей среды.