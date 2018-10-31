Главный государственный санитарный врач Узбекистана Саидмурод Саидалиев уточнил причину гибели четверых детей одной семьи в Ташкенте. Ей стало острое отравление угарным газом, а не пищевое отравление, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как мы уже писали, рано утром в среду проживавшие в частном доме в махалле «Домбрабад» Акбаровы Азиза (1996 г. р.), Эъзоза (2001), Ирода (2003) и Фаррух (2012) были найдены без сознания в одной комнате. Врачи прибывшей «скорой» констатировали их смерть.

Их мать Умида Хайитова (1976), получившая легкое отравление угарным газом, госпитализирована в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, ее состояние удовлетворительное. Ночью у нее наблюдались сильная головная боль и рвота. У ее супруга симптомов недомогания не наблюдалось.

Сообщается, что семья переехала в новый трехэтажный дом недавно. Дом обогревается газовым котлом, установленным в подвале.

Для расследованию причины гибели детей по поручению премьер-министра Абдуллы Арипова была создана правительственная комиссия.