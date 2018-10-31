Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил на органы прокуратуры задачу оказывать содействие правительственному комплексу по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции и обеспечить строгое исполнение законов в этой сфере. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

29 октября указом главы государства руководитель комплекса, заместитель премьер-министра Зойир Мирзаев был освобожден от должности за недостатки в работе. Документом генеральному прокурору поручено провести проверку нарушений законодательства в сельскохозяйственной сфере.

На совещании 31 октября по вопросам развития сельского хозяйства президент подверг критике медленное внедрение водосберегающих технологий. На содержание коллекторно-дренажной сети протяженностью 140 тысяч км тратятся большие средства, отметил он.

«За счет использования водосберегающих технологий расход воды можно сократить на 50−60%. Одни только передвижные гибкие трубки позволят сэкономить 10−15% воды, а капельное орошение — 35−65%», — сказал Шавкат Мирзиёев. Он поручил расширить масштабы внедрения капельного орошения в хлопково-текстильных кластерах и на хлопковых полях в 2019—2021 годах. Был отмечен опыт Израиля в этой сфере.

Из-за отсутствия слаженной работы Министерства сельского хозяйства, компании «Узбекозиковкатхолдинг» и руководителей регионов под угрозой находится выполнение прогноза по экспорту плодоовощной продукции, сказал президент. Шавкат Мирзиёев поставил задачу обеспечить до конца года полное выполнение прогноза экспорта.

Руководитель страны указал на неэффективное использование возможностей климата Узбекистана для выращивания раннеспелых овощных культур. Он дал поручения расширить экспорт сельхозпродукции в Россию, Китай, Южную Корею, Индию, Японию и другие страны, а также привлечение иностранных инвестиций в агросектор.