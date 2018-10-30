Многие работодатели Узбекистана, от малых предприятий до крупных компаний со штатом десять тысяч сотрудников, сегодня говорят о дефиците высококвалифицированных кадров. На рынке труда Узбекистана образовалась противоречивая ситуация — спрос на специалистов одновременно возрастает с числом катастрофически низких предложений.

В условиях жесткой конкуренции за специалистов сложился «рынок кандидатов» — когда востребованные соискатели диктуют, какую заработную плату нужно им платить. Работодатели зачастую вынуждены переплачивать лучшим специалистам. Перед каждой компанией остро стоят два вопроса: как привлечь квалифицированных специалистов и как удержать их? Задача еще более усложняется, когда иностранная компания только заходит в Узбекистан и не знакома с уровнем компенсаций и льгот на рынке труда.

Начиная с 2015 года, DaVinci Management Consulting ежегодно публикует «Обзор рынка труда» под брендом Zarplata.uz , а также проводит индивидуальные исследования уровня зарплат, компенсаций и льгот под специфические задачи клиентов. Также компания работает над инновационной IT-платформой, которая в ближайшие полгода позволит компаниям получать актуальную информацию о рынке труда в формате 24/7 онлайн.





Анна Ефимова, партнер и директор DaVinci Management Consulting, об истории создания проекта: «Наша компания занимается менеджмент-консалтингом с 2014 года. И уже с начала деятельности к нам часто обращались работодатели для подбора кандидатов, но они не знали, сколько на рынке стоит специалист с определенными навыками и компетенциями. Сложность еще была в том, что тогда не было ни одного обзора заработных плат на рынке, поэтому у компаний не было никаких ориентиров.



В процессе работы мы постоянно общаемся с работодателями и соискателями, поэтому владеем информацией о ситуации на рынке изнутри. Четыре года назад у нас зародилась идея собрать все данные, проанализировать их и выпустить свой обзор рынка заработных плат в Узбекистане. Его главная цель — помочь каждому работодателю спланировать расходы и зарплаты для персонала с помощью актуальных данных о состоянии рынка труда и об уровне зарплат специалистов.



Первый обзор был очень простой и содержал лишь информацию о зарплатах специалистов в определенных отраслях. Во второй обзор мы дополнительно включили аналитику и статистические данные. С каждым годом наш продукт включает в себя все больше ценной информации.



Наш четвертый обзор выходит в 2018 году и соответствует подобным продуктам мирового уровня. В 2018 году мы предоставляем актуальные и достоверные тенденции развития локального рынка труда в различных сферах бизнеса».

Что такое «Обзор рынка труда 2018»

Обзор рынка труда содержит информацию о количестве трудового капитала, HR-метриках рынка, тенденциях развития, а также об уровне заработных плат, различных компенсаций и льгот.

Он поможет грамотно составить и внедрить стратегию управления человеческим капиталом, определить бюджет, оптимизировать HR-процессы, тем самым улучшить ключевые показатели бизнеса.

Какие задачи бизнеса решает «Обзор рынка труда»

Обзор рынка труда поможет работодателю определить, сколько каждый специалист стоит на рынке, с учетом его опыта, компетенции навыков и образования. Обзор затрагивает ключевые сегменты рынка и все должности от рядового менеджера до генерального директора. С его помощью компании со штатом от десяти до десятков тысяч человек смогут стать более привлекательным и конкурентоспособным работодателем.

«Наш обзор призван помочь нанимать лучших сотрудников и не переплачивать им. Он поможет сформировать бюджет с учетом адекватной рынку индексации зарплат. И работодатели ключевых сегментов экономики всегда смогут знать, сколько нужно платить специалисту, чтобы он не ушел к конкуренту», — продолжила Анна Ефимова.

Обзор позволит оценить свои позиции на рынке труда и нанимать ценных кадров по рыночной цене. Он поможет избежать манипуляций со стороны сотрудников: если они грозятся уйти, можно легко сравнить свое предложение с зарплатой у конкурентов. Zarplata.uz поможет оценить ситуацию на рынке: каков спрос на тех или иных специалистов, и какую зарплату им предлагают конкуренты.

Что содержит «Обзор рынка труда 2018»

Анна Ефимова: «В 2018 году мы предлагаем очень подробную аналитику на основании данных за четыре года исследования рынка. Чтобы оценить ситуацию на рынке труда в Узбекистане и определить основные тенденции, мы в первую очередь опросили 2250 соискателей. Это квалифицированные сотрудники локальных и международных компаний. Взгляд со стороны работодателей мы сформировали с помощью данных, полученных от 200 компаний, HR-директоров и руководителей.



В обзор также включены данные нескольких десятков углубленных точечных исследований, которые DaVinci Management Consulting провела за этот год по индивидуальному заказу работодателей из разных сфер. Это позволяет сделать комплексную оценку рынка труда со всех сторон.



И главное, наш обзор содержит отчет о заработных платах сотрудников в различных сферах. Он будет особенно интересен и для компаний, которые только начинают свою деятельность в Узбекистане. Благодаря нашему продукту они смогут лучше понимать ситуацию на локальном рынке труда и принимать обоснованные решения по развитию бизнеса».

Ситуация на рынке труда. Обзор текущей ситуации на рынке труда в Узбекистане. Аналитика, тренды и тенденции в сравнении с данными за три года. Интервью с ведущими экспертами и профессиональный взгляд на ситуацию на рынке труда в Узбекистане с позиции HR-специалистов.

Исследование рынка труда. Комплексное исследование рынка труда на основе статистических данных за три года, опроса работодателей и соискателей. Оно позволяет оценить ситуацию на рынке как со стороны соискателей, так и со стороны работодателя.

Анализ статистических данных из Госкомстата. Позволяет оценить уровень безработицы, сколько людей задействованы в различных секторах экономики, основные экономические показатели.





Результаты анкетирования работодателей. Глубокий анализ компаний с позиции HR. Как развиваются компании, какое внимание уделяется развитию персонала и как изменилась текучесть кадров. Как компании различных секторов планируют увеличивать или сокращать штат.





Результаты анкетирования соискателей. Анализ опроса 2250 сотрудников локальных, государственных и международных компаний различного масштаба. Ответы на 30 вопросов помогут оценить лояльность к компаниям и ожидания от работодателя на следующий год.





Обзор рынка зарплат по сферам. Анализ данных по зарплатам для 60 позиций из различных сфер бизнеса. Данные по среднему минимуму и среднему максимуму зарплат в зависимости от опыта работы сотрудника.

Обзор зарплат в 8 сферах экономики:

FMCG;

финансы и аудит;

производство;

маркетинг и PR;

фармацевтика;

IT;

юриспруденция;

HR.

Особенности найма экспатов. С какими сложностями сталкивается работодатель при найме экспатов. Что в себя включает соцпакет для экспата. Какие расходы будет нести компания при найме сотрудника-экспата.

Что ждать от налоговой реформы. Оценка грядущих изменений в налоговом законодательстве, и как они отобразятся на ФОТ компании. Интервью аудиторских компаний с разъяснением, как рассчитывать ФОТ для работодателя. Для кого реформа выгодна и не выгодна.

Какие преимущества открывает компаниям точечное исследование рынка

Помимо общего обзора рынка труда, DaVinci Management Consulting предоставляет компаниям индивидуальные и точечные исследования под определенную сферу рынка. Аналитики делают расширенный и глубокий обзор рынка с учетом специфики сферы. Они изучают непосредственных конкурентов, выявляют их сильные и слабые стороны и определяют риски ухода сотрудников.

«Во время анализа мы сравниваем только „яблоки с яблоками“ — исследование ведется только среди конкурентных компаний, куда могут уйти сотрудники. Результат нашего исследования поможет работодателем: выработать продуктивную HR-стратегию, определить размер компенсационных затрат, сформировать бюджет, откорректировать зарплаты и повысить лояльность персонала», — поделилась Анна Ефимова.

Сколько стоит «Обзор рынка труда 2018»

Стоимость обзора составляет 800 тысяч сумов. После заключения договора с DaVinci Management Consulting можно произвести оплату перечислением. Обзор предоставляется в электронной форме на русском или английском языке.

Получить подробную информацию можно по телефонам: (+998) 71−113−23−90, (+998) 90−969−75−41

Сайт: davinci.uz

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