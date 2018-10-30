Проект указа о развитии космической деятельности в Узбекистане опубликован для общественного обсуждения.

В нем отмечается, что республика имеет практический опыт, интеллектуальные ресурсы и базовую космическую инфраструктуру, необходимые для развития космических исследований и технологий.

Регулятором отрасли станет планируемое к созданию Агентство космических исследований и технологий при Кабинете Министров. Оно будет органом государственного управления, ответственным за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования космической отрасли.

Основными задачами и направлениями деятельности агентства «Узбеккосмос», как ожидается, станут:

подготовка предложений по приоритетным направлениям государственной политики в сфере космической деятельности;

разработка и реализация государственных программ развития космической отрасли страны;

подготовка и реализация комплексных мер по развитию инфраструктуры космической отрасли, космических исследований и технологий, научно-изыскательских, опытно-конструкторских и инновационных работ;

организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, в том числе в зарубежных институтах;

международное сотрудничество в области космических исследований и технологий;

привлечение иностранных инвестиций и технологий в сферу космической отрасли;

привлечение местных коммерческих структур, производителей и финансовых средств для реализации проектов по внедрению космических и спутниковых технологий;

стимулирование коммерциализации отдельных направлений космической деятельности.

При агентстве «Узбеккосмос» планируется организовать Научно-технический и экспертный совет. В него войдут представители министерств по развитию информационных технологий и коммуникаций, обороны, инновационного развития, государственные комитеты по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, по геологии и минеральным ресурсам и Академии наук.

Ожидается, что решения по стратегическим вопросам развития космической отрасли будут приниматься на основе заключений Научно-технического и экспертного совета агентства «Узбеккосмос».

До 1 февраля 2019 года будет разработан проект закона «О космической деятельности», до 20 декабря 2018 года — проект концепции развития развития космической отрасли на 2019−2029 годы, до 1 ноября 2019 года — проект государственной программы развития космической отрасли на 2019−2029 годы.

В проекты концепции и программы планируется включить строительство объектов космической отрасли инфраструктуры с применением технологий, обеспечивающих высокий уровень промышленной и экологической безопасности, а также подготовку специалистов в вузах и учебных центрах Узбекистана и за рубежом.

Предлагается направлять студентов и специалистов из Узбекистана на обучение и стажировки в Европу и Юго-Восточную Азию в космические учебные центры стран-партнеров. Кроме того, до 1 сентября 2019 года будут созданы кафедры «Прикладные космические технологии» в Ташкентском государственном техническом университете, Национальном университете Узбекистана и Ташкентском университете информационных технологий. А с 1 сентября 2019 года будет обеспечен ежегодный прием и целевое обучение в профильных вузах России.

Напомним, в феврале президент Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о мерах по развитию космических исследований и технологий в Узбекистане. Сформированная им комиссия должна была подготовить предложения по созданию национальной сети спутниковой связи, внедрению достижений космонавтики и подготовке кадров для отрасли, привлечение местных производителей и финансовых средств на проекты по внедрению космических и спутниковых технологий.

В рамках первого Форума межрегионального сотрудничества Узбекистана и России в середине октября корпорация «Роскосмос» презентовала проект трехстороннего сотрудничества между Россией, Узбекистаном и Казахстаном по совместному запуску спутника.

В ходе визита президента России Владимира Путина в Ташкент был подписан проект по совместному развитию космических исследований — созданию супермощного радиотелескопа на плато Суффа в Джизакской области и дорожную карту по реализации. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не исключил возможности, «что в недалеком будущем на российском космическом корабле полетит гражданин Узбекистана».