Акционерно-коммерческий банк «Кишлок курилиш банк» предлагает уютные и доступные 2-комнатные и 3-комнатные квартиры в многоэтажных домах, строящихся в Ахангаране. Новостройки сочетают в себе национальные и современные архитектурные решения. Здания расположены вдоль международной автомагистрали А-373 — Ташкент-Ош с удобным транспортным сообщением, а также вблизи городского центрального дехканского рынка, дошкольного учреждения и других объектов социальной инфраструктуры.





Первые этажи домов рассчитаны для размещения торговых сетей и комплексов бытового обслуживания. Общая площадь 2-комнатных квартир составляет 58,4 кв. м, а 3-комнатных квартир — 68,8 кв. м. Во дворе каждого дома организованы детские площадки и автостоянки.





Жилье также можно приобрести по банковским ипотечным кредитам.

«Кишлок курилиш банк» — на службе благополучия своих клиентов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−150−78−72, (+998) 71−150−93−39.

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